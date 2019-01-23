Павел Зибров предложил поклонникам породниться

Украинский певец Павел Зибров раздает щенков: все подробности.

Народный артист Украины Павел Зибров дарит поклонникам возможность породниться: певец дарит двух щенков своей любимой собаки Габи.

Он рассказал:

Моя Габи три месяца назад родила четырёх щенков. Двух из них я отдаю друзьям, а двух — решил подарить! Девочка и мальчик, помесь европейской и зонарной овчарки. Все необходимые от нас прививки сделаны! От вас — исключительно прекрасное отношение к малышам и желание любить и заботиться! Мы же фактически одной семьей станем!

Читай также: Павел Зибров признался, как родился его образ жгучего брюнета

Среди обязательных требований от хозяина — всегда оставаться на связи и регулярно высылать фото любимца. На самом деле, их не слишком сложно выполнять.

Поэтому все желающие могут написать напрямую Павлу Зиброву по этому поводу личное сообщение в Facebook и Instagram.

Напомним, звезда “Танців з зірками 2018“ Анастасия Кумейко полностью обнажилась на фото.