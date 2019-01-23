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Павел Зибров предложил поклонникам породниться

Комментариев: 1
Украинский певец Павел Зибров раздает щенков: все подробности.
Павел Зибров предложил поклонникам породниться
Павел Зибров предложил поклонникам породниться
instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров дарит поклонникам возможность породниться: певец дарит двух щенков своей любимой собаки Габи.

Он рассказал:

Моя Габи три месяца назад родила четырёх щенков. Двух из них я отдаю друзьям, а двух — решил подарить! Девочка и мальчик, помесь европейской и зонарной овчарки. Все необходимые от нас прививки сделаны! От вас — исключительно прекрасное отношение к малышам и желание любить и заботиться! Мы же фактически одной семьей станем!

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Среди обязательных требований от хозяина — всегда оставаться на связи и регулярно высылать фото любимца. На самом деле, их не слишком сложно выполнять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цуценята “Від Зіброва” ❗️ Я вирішив подарувати двох цуценят своєї домашньої улюблениці бажаючим завести собі вірного чотирилапого товариша🐶. — Моя Габі три місяці тому народила чотирьох цуциків. Двох із них я віддаю друзям, а двох — вирішив подарувати! Дівчинка і хлопчик, помісь європейської та зонарної вівчарки. Усі необхідні від нас щеплення зроблено! Від вас — винятково прекрасне ставлення до малих та бажання любити і піклуватися! Ми ж фактично однією родиною станемо🙏 Серед обов’язкових вимог від хазяїна — завжди лишатися на зв’язку та регулярно висилати фото улюбленця. Насправді, їх не надто складно виконувати. Тож усі охочі можуть написати мені з цього приводу в особистi повідомлення☝️ #цуценятавідзіброва #павлозібров #зібров #zibrembo

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Поэтому все желающие могут написать напрямую Павлу Зиброву по этому поводу личное сообщение в Facebook и Instagram.

Напомним, звезда “Танців з зірками 2018“ Анастасия Кумейко полностью обнажилась на фото.

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Теги: Павел Зибров, щенки, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
k2s11tk    23.01.2019, 18:42
Оценка:  0
k2s11tk
Хочу,щоб він своїми вусами підтер мої сідниці))
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