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Chlorine: Twenty One Pilots презентовали новый клип

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Популярная группа Twenty One Pilots выпустила новый клип.
Chlorine: Twenty One Pilots презентовали новый клип
Chlorine: Twenty One Pilots презентовали новый клип
gettyimages.com

Американский дуэт Twenty One Pilots, который недавно выпустил альбом Trench, презентовал клип на песню Chlorine.

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В видео барабанщик Джош Дан и фронтмен группы Тайлер Джозеф предстают в образе уборщиков бассейна. Из-за галлюцинаций, вызванных испарениями от хлорки, они видят пушистое инопланетное существо, которое зовут Нед.

Смотрите клип Twenty One Pilots - Chlorine здесь:

TWENTY ØNE PILØTS - американский дуэт из Колумбуса, штат Огайо. Группа образовалась в 2009 году и на данный момент состоит из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Коллектив, в частности, известен своим хитом Heathens, который является саундтреком к фильму “Отряд самоубийц“.

Уже через неделю, 30 января, группа выступит в киевском Дворце спорта.

Напомним, советский клип группы DETACH забраковала цензура. Подробности читайте здесь.

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Теги: twenty one pilots, премьера
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