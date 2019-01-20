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Умер известный молодой комик

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Американский комик Кевин Барнетт умер в Мексике: что об этом известно.
Кевин Барнетт умер: все подробности
Кевин Барнетт умер: все подробности
instagram.com/fatboybarnett

Американский комик и сценарист Кевин Барнетт умер на 33-м году жизни во время путешествия в Мексику.

Об этом передает издание Deadline.

20 января Барнетт выложил свое последнее фото в Instagram:

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В Мексике. Купил себе свитер. Был обвинен в апроприации (присвоении элементов чужой культуры, - ред.) несколько раз. А я думаю, что просто заплатил, чтоб не мерзнуть.

Что стало причиной смерти актера, неизвестно.

Кевин Барнетт играл в комедийных фильмах, а также был сценаристом кинолент “Безбрачная неделя“, “Девушка моих кошмаров“ и “Все по новой“. Он работал над сериалами “Брод Сити“, “Убежденный холостяк“, “Братья Лукас“ и “Рел“.

Напомним, ранее умер известный французский актер Франсуа Перро. Подробности читайте здесь.

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Теги: Кевин Барнетт, умер
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