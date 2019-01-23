Известный продюсер объяснил отказ TAYANNA от участия в Нацотборе

Продюсер Денис Путинцев предположил, почему TAYANNA отказалась от возможности побороться за право представлять Украину на "Евровидении-2019".

Известный украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал отказ певицы TAYANNA от участия в Нацотборе на “Евровидение-2019“.

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В беседе с изданием OBOZREVATEL Денис Путинцев предположил, что такое решение является пиар-ходом менеджмента артистки:

Сразу хочу подчеркнуть: все, что я сейчас скажу, не несет негативный оттенок. Только зависть, причем черную, если все это продуманный ход. Я допускаю момент, что это была некая финальная “выходка“ артистки, ведь менеджмент, в частности Михаил Ясинский, говорил в своем интервью, что Таня была против “Евровидения“ в этом году. И я понимаю почему. Да и вы, наверное, понимаете. Участвовать в третий раз, и с учетом списка участников оказаться даже не в лидирующих позициях, наверное, уже было бы не смешно.

Продюсер объяснил, почему считает такой пиар-ход гениальным:

Могу предположить, что это реально было некое эмоциональное желание артистки, но я очень хочу верить, что это был именно продуманный ход со стороны менеджмента. И если это так, то это гениально. Я аплодирую и завидую черной завистью

Что было бы, если бы TAYANNA объявила, что идет на “Евровидение“, а через день-два передумала? Ну поговорили бы, похихикали бы... а что происходит сейчас? Об этом говорят все, и вы вот мне звоните, чтобы я тоже об этом поговорил. Просто гениально.

Вместо TAYANNA в Нацотборе примет участие певица MARUV.

Напомним, ранее стало известно, в каком порядке конкурсанты выступят на Нацотборе “Евровидения-2019“.