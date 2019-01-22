DZIDZIO выписали из больницы
Известный украинский артист, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома выписался из больницы, куда попал после пережитого нападения.
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Об этом он сообщил в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта:
Хочу вам рассказать, что сегодня, во вторник (22 января, - ред.), меня наконец-то выписывают из больницы. Всем подписчикам моим спасибо, ибо если бы не вы, все происходило бы гораздо печальнее. А так и Новый год и другие праздники провел вместе с вами. Обнимаю вас, бегу на студию, потому что написал новые песни.
На DZIDZIO напали утром 28 декабря возле одной из киевских радиостанций. Он получил травму барабанной перепонки и почти месяц провел в больницы. Артист утверждает, что к нападению причастен некий рейдер Михаил Машков. Полиция уже объявила в розыск двух мужчин, которые избивали DZIDZIO.
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Вчера выписали моего дядю. Он перенес операцию на сердце в Амосова.
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А тут ... почти месяц...