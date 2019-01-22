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DZIDZIO выписали из больницы

Комментариев: 6
Украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO, выписали из больницы после нападения.
DZIDZIO выписали из больницы
DZIDZIO выписали из больницы
instagram.com/dzidzio

Известный украинский артист, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома выписался из больницы, куда попал после пережитого нападения.

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Об этом он сообщил в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта:

Хочу вам рассказать, что сегодня, во вторник (22 января, - ред.), меня наконец-то выписывают из больницы. Всем подписчикам моим спасибо, ибо если бы не вы, все происходило бы гораздо печальнее. А так и Новый год и другие праздники провел вместе с вами. Обнимаю вас, бегу на студию, потому что написал новые песни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую всім за підтримку🙏🏼

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

На DZIDZIO напали утром 28 декабря возле одной из киевских радиостанций. Он получил травму барабанной перепонки и почти месяц провел в больницы. Артист утверждает, что к нападению причастен некий рейдер Михаил Машков. Полиция уже объявила в розыск двух мужчин, которые избивали DZIDZIO.

Напомним, украинская певица Тина Кароль получила престижную кинонаграду. Подробности читайте здесь. 

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Теги: DZIDZIO, видео
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Комментариев (6)
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Tonik-salo    23.01.2019, 12:35
Оценка:  +2
Tonik-salo
Чудо в перьях , народ и так тупой
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:15
Оценка:  +2
гость
нда.... что за бред...?
Вчера выписали моего дядю. Он перенес операцию на сердце в Амосова.
Пробыл 10 дней для реабилитации.

А тут ... почти месяц...
DARTOV    23.01.2019, 12:09
Оценка:  +4
DARTOV
А не рано? Может плохо лечили - надо было проверить хорошенько. Пациент то платный.
гость  (аноним)  23.01.2019, 12:07
Оценка:  +5
гость
Насрать на тупого рагуля, лучше бы сдох! Ехай в карпаты, овец пасти, тупорылое!
pусский  (аноним)  23.01.2019, 11:56
Оценка:  +3
pусский
Зря, скоро снова отписдят!
Dmitriy7    23.01.2019, 11:52
Оценка:  +4
Dmitriy7
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