Украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO, выписали из больницы после нападения.

Известный украинский артист, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома выписался из больницы, куда попал после пережитого нападения.

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Об этом он сообщил в видеообращении, которое было опубликовано в Instagram-аккаунте музыканта:

Хочу вам рассказать, что сегодня, во вторник (22 января, - ред.), меня наконец-то выписывают из больницы. Всем подписчикам моим спасибо, ибо если бы не вы, все происходило бы гораздо печальнее. А так и Новый год и другие праздники провел вместе с вами. Обнимаю вас, бегу на студию, потому что написал новые песни.

На DZIDZIO напали утром 28 декабря возле одной из киевских радиостанций. Он получил травму барабанной перепонки и почти месяц провел в больницы. Артист утверждает, что к нападению причастен некий рейдер Михаил Машков. Полиция уже объявила в розыск двух мужчин, которые избивали DZIDZIO.

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