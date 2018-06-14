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Тина Кароль получила престижную кинонаграду

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Украинская певица Тина Кароль стала лучшей актрисой по мнению судей международного кинофестиваля.
Тина Кароль получила престижную кинонаграду
Тина Кароль получила престижную кинонаграду
instagram.com/tina_karol/

Популярная певица, тренер вокального шоу “Голос країни-9“ Тина Кароль получила престижную кинонаграду.

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Как сообщается на странице артистки в социальной сети Instagram, на фестивале SFAAF (South Film and Arts Academy Festival) Тина Кароль победила в номинации “Лучшая женская роль“. Фильм “Бывшие“, за роль в котором наградили певицу, также получил награду - “Лучший фантастический короткометражный фильм“.

В короткометражке “Бывшие“ Тина Кароль снялась летом 2018 года. Ради роли она примерила образ короткостриженой брюнетки. В короткометражке певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников ранами на теле. Подробности читайте здесь.

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Теги: Тина Кароль, SFAAF
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