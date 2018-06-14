Украинская певица Тина Кароль стала лучшей актрисой по мнению судей международного кинофестиваля.

Популярная певица, тренер вокального шоу “Голос країни-9“ Тина Кароль получила престижную кинонаграду.

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Как сообщается на странице артистки в социальной сети Instagram, на фестивале SFAAF (South Film and Arts Academy Festival) Тина Кароль победила в номинации “Лучшая женская роль“. Фильм “Бывшие“, за роль в котором наградили певицу, также получил награду - “Лучший фантастический короткометражный фильм“.

В короткометражке “Бывшие“ Тина Кароль снялась летом 2018 года. Ради роли она примерила образ короткостриженой брюнетки. В короткометражке певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

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