Украинская певица спасла утопающего на Кубе

Украинская певица провела новогодние каникулы в экзотической стране, где спасла одного из туристов.

Новогодние каникулы артистка BARABANOVA провела в прекрасной экзотической стране, где нашла массу приключений на свою голову - ей даже довелось спасать местного туриста.

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Вот уже пять лет Юля (настоящее имя певицы) профессионально занимается дайвингом. На это увлечение певицу подсадил ее муж. Каждый раз, когда удается найти время на совместный отпуск, они выбирают страну, где есть возможность увидеть красивую подводную природу. Юля — дайвер с огромным опытом:

Не существует слов, чтобы описать тот восторг и те впечатления, которые я испытала во время первого погружения. Я поняла, что дайвинг — дело всей моей жизни! На Кубу мы полетели именно потому что там — невероятный подводный мир! Честно говоря, сама страна вызвала у меня двоякие впечатления. Очень колоритная и атмосферная, но во многих моментах — не совсем понятная. Сервис плохого качества за деньги, которых он не стоит. Дорогие отели, а внутри — полный совок. Очень понравились колоритные кубинские машины. Вы в курсе, что у советские «Жигули» у них стоят… 25 тысяч долларов! Каждый, у кого есть такая машина — настоящий олигарх!

А вот от самой подводной природы на Кубе Юля в восторге. Она рассказывает, что видела там множество ярких экзотических рыб, морских котиков и других животных. А еще девушка спасла одного из туристов:

Какой-то парень, кажется, из местных, увлеченно нырял, но по его движениям и поведению видно было, что он в этом деле — новичок. В какой-то момент он уронил свою камеру, которой снимал все красоты, и она пошла на дно. Парень резво устремился за ней, все инструкторы были минимум в десятке метров, и по тому, как он барахтался в воде, я поняла, что сам он наверх не поднимется без проблем. Рванула следом, вытащила и камеру, и ее обладателя. Благодарил меня на пляже на ломанном английском и подарил браслетик с ракушками. Это было мило!

Напомним, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике. Как выглядит артистка, смотрите здесь.