Украинская ведущая вернулась на работу после операции: первое фото
Ведущая передачи “Аферисты в сетях“ на Новом канале Елена-Кристина Лебедь вернулась к работе после операции на ноге.
В своем Instagram-аккаунте журналистка опубликовала фото с рабочего места, подписав его так:
Первый рабочий день после больничного безделья распрекрасен! Спасибо любимой команде за “вечный праздник“ в кабинете! Сори, что не прорвались в больницу - вы ж в курсе, меня охранял самый надежный Rrrrrыцарь в мире. Еще раз СПАСИБО, друзья! От меня и моей негнущейся ноги.
Первый рабочий день после больничного безделья распрекрасен!🤩🤩🤩 Спасибо любимой команде за «вечный праздник» в кабинете!👏👏👏💋😍😍😍 Сори, что не прорвались в больницу- вы ж в курсе, меня охранял самый надежный Rrrrrыцарь в мире☝ 🏰🏰🏰🎠🤫 Еще раз СПАСИБО, друзья!!! От меня и моей негнущейся ноги 🤪🤪🤪💓💓💓
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Рыцарь, о котором говорит Елена-Кристина Лебедь, - это вице-премьер Украины Павел Розенко. Об их отношениях стало известно в конце ноября 2018 года. Судя по всему, вместе ведущая и политик не скучают - Елена-Кристина часто показывает, как проводит свободное время с Павлом, и выглядят они очень счастливыми.
А пока возлежу на больничной койке, мои ТОП-5 крутяцких мест во Львове🤩🤩🤩 Впереди - День Св. Валентина - вдруг захотите кайфонуть именно во Львове?😍 1) «Львовская копальня кави» (центр города!). Куча сувениров, вкусных и ярких, экшн с вагонетками, зёрнами кофе, сыплющихся прям из стены, и... ЛЬВОВСКИЙ СЫРНИК!! Да! Это кафе))) и тут, как по мне, самый вкусный сырник в городе!🤩🤩🤩 2) площадь «Рынок»! (Центр!) Ярмарка стрит-фуда просто бомбезна! И да! Именно тут - самые вкусные венские вафли! (Рядом - опен-эйр каток! С классной музыкой и морозцом в ноздри!😍😍😍) 3) театр-кафе «Правда» (центр!) - сумасшедшая атмосфера тёплых и драйвовых посиделок! Пива - 22 сорта! (Кто любит 😉) И да- с 19 до 22:00 играет живая музыка! ЭТО КАЙФ!! Ребята жгут по-полной! Мировые хиты от Роби Вильямса до «казино Рояль»!👏👏👏 ЧТО КАЧАЕТ: выдают пластиковые бутылки, и ты лупишь в такт вместе со всеми!!! ДРАЙВ НЕРЕАЛЬНЫЙ!!🤩🤩🤩 4) дворец Потоцких! (Центр!). Не думайте, что это нудно! Берите экскурсовода Серёжу, стильный парень со значком «Карл Лагерфельд», и будет вам экскурсия -мечта! Дворец Красоты НЕОПИСУЕМОЙ! Сережа жжёт не по-детски)) Живой диалог и море интересных фактов)) не стесняйтесь спрашивать! Он ответит на все, зуб даю😉😉😉 5) ресторан с акулами «36 ПО» (центр!). Акулы - в огромедном аквариуме 🦈🐚Стеклянный рояль, стильные красные диваны-софа, и ВОДОРОСЛИ С ПОТОЛКА, разноцветные, прям как на океанских рифах! Ух, атмосфера впечатляет! 👏😍 Кстати, вкусное меню😉 И да, во Львове симпатичный шоппинг☝ Мне купили стильный ... кефир☺ Бо ничерта мерять не успевала))) но глазами видела - есть, что захотеть👍🤩🤩🤩 Так что велкам во Львов - ОН ПРЕКРАСЕН!😍😍😍
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