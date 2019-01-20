Украинская ведущая вернулась на работу после операции: первое фото

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь поделилась впечатлениями от первого рабочего дня после больничного.

Ведущая передачи “Аферисты в сетях“ на Новом канале Елена-Кристина Лебедь вернулась к работе после операции на ноге.

В своем Instagram-аккаунте журналистка опубликовала фото с рабочего места, подписав его так:

Первый рабочий день после больничного безделья распрекрасен! Спасибо любимой команде за “вечный праздник“ в кабинете! Сори, что не прорвались в больницу - вы ж в курсе, меня охранял самый надежный Rrrrrыцарь в мире. Еще раз СПАСИБО, друзья! От меня и моей негнущейся ноги.

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Рыцарь, о котором говорит Елена-Кристина Лебедь, - это вице-премьер Украины Павел Розенко. Об их отношениях стало известно в конце ноября 2018 года. Судя по всему, вместе ведущая и политик не скучают - Елена-Кристина часто показывает, как проводит свободное время с Павлом, и выглядят они очень счастливыми.

Напомним, ранее стало известно, кто заменит TAYANNA в Нацотборе "Евровидения-2019".