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Известного рэпера задержали за изнасилование

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Бывший парень Рианны был обвинен в изнасиловании и арестован: все подробности.
Крис Браун арестован за изнасилование
Крис Браун арестован за изнасилование
gettyimages.com

Американского рэпера Криса Брауна арестовали в Париже во время Недели моды. Это произошло после того, как 24-летняя женщина обвинила его в изнасиловании.

Как передает Radar Online, Браун познакомился с потерпевшей в ночном клубе Le Crystal. Позже они отправились в номер его отеля Le Mandarin Oriental, и американец якобы напал на нее.

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В эту историю просто поверить, так как ранее у Криса Брауна неоднократно были проблемы с законом. В 2009 году он избил и пытался задушить свою бывшую девушку - популярную певицу Рианну.

В декабре 2010 года рэпер прошел курс реабилитации для склонных к домашнему насилию мужчин.

Рианна - не единственная жертва Криса Брауна. В 2017 году суд Лос-Анджелеса запретил Крису приближаться ближе чем на сто метров к его бывшей подруге — американской модели и актрисе Карруче Трэн. Она обвинила его в побоях и угрозах убийства.

Напомним, ранее мы сообщали, когда и где можно посмотреть второй выпуск шоу “Голос країни-9“.

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Теги: Крис Браун, арест, изнасилование
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