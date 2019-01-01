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Появилась новая информация об отношениях Брэда Питта и Шарлиз Терон

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Американские журналисты сообщили новую информацию об отношениях актеров Брэда Питта и Шарлиз Терон.
Появилась новая информация об отношениях Брэда Питта и Шарлиз Терон
Появилась новая информация об отношениях Брэда Питта и Шарлиз Терон
getty images

На днях общественность шокировала неожиданная новость - голливудские актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон закрутили роман. 

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Пока поклонники артиста радуются, что его личная жизнь наконец наладилась, инсайдеры авторитетного издания People поспешили их огорчить. На самом деле Брэда и Шарлиз связывают исключительно дружеские отношения, они не встречаются.

Да, шесть месяцев назад Питт и Терон действительно вместе снимались в рекламе швейцарских часов Breitling, но эта работа никак их не сблизила в романтическом плане:

Шесть месяцев назад они вместе снимались в рекламе часов. Они никогда не встречались и с тех пор даже не виделись. Слухи о том, что у них роман, абсолютная ложь.

Информацию о романе актеров опровергло и издание Gossip Cop, которое специализируется на разоблачении таблоидных слухов. Похоже, журналисты в очередной раз хотели нажиться на голливудских звездах с громким именем. К слову, не так давно бывшей жене Питта Анджелине Джоли приписывали роман с Киану Ривзом.

Напомним, Анджелина Джоли ненавидит Шарлиз Терон. Подробности читайте здесь.

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Теги: Брэд Питт, Шарлиз Терон
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