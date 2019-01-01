"Оскар-2019": когда и где смотреть объявление номинантов премии
Когда зрители узнают результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".
Во вторник, 22 января, состоится объявление номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.
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Посмотреть его можно будет на нашем сайте Ivona с 15:20.
Претендентов на награды Американской Киноакадемии назовут в 24 номинациях.
Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.
Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).
Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.
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