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"Оскар-2019": когда и где смотреть объявление номинантов премии

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Когда зрители узнают результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".
Оскар 2019: когда состоится объявление номинантов
Оскар 2019: когда состоится объявление номинантов
gettyimages.com

Во вторник, 22 января, состоится объявление номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.

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Посмотреть его можно будет на нашем сайте Ivona с 15:20.

Претендентов на награды Американской Киноакадемии назовут в 24 номинациях.

Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.

Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).

Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.

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Теги: Оскар-2019, номинанты
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