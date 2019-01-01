"Оскар-2019": когда и где смотреть объявление номинантов премии

Когда зрители узнают результаты объявления всех номинантов на престижную кинопремию "Оскар-2019".

Во вторник, 22 января, состоится объявление номинантов на самую престижную кинопремию “Оскар-2019“.

Читай также: “Оскар-2019“: вокруг премии разразился новый скандал

Посмотреть его можно будет на нашем сайте Ivona с 15:20.

Претендентов на награды Американской Киноакадемии назовут в 24 номинациях.

Ведущими церемонии объявления номинантов стали актеры Кумэйл Нанджиани и Трэйси Эллис Росс.

Церемония вручения кинопремии “Оскар“ пройдет 24 февраля 2019 года в театре “Долсби“ (Голливуд).

Ранее мы писали об основных претендентах на премию “Оскар-2019“.