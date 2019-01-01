В каких платьях селебритис появились на вручении престижной премии Гильдии продюсеров США .

Декольте и блестки: ТОП-5 нарядов звезд на красной дорожке Producers Guild Awards 2019 gettyimages.com

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В американском городе Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США.

“Фильмом года“ стала комедийная биографическая драма “Зеленая книга“ о странной дружбе и захватывающем путешествии по Америке джазового и водителя-вышибалы.

Как водится, звезды блеснули на красной дорожке стильными и дорогими нарядами. Больше всего внимания в Сети уделили платьям 5 селебритис.

Наряд Джорданы Брюстер

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Звезда серии фильмов “Форсаж“ стала самой обсуждаемой в Сети. Для вручения премии она выбрала платье с открытыми плечами Oscar de la Renta с украшениями в виде шариков. Высокая прическа дополнила стильный образ.

Джордана Брюстер gettyimages.com

Желтое платье Эммы Стоун

Звезда многих известных картин, включая нашумевший “Ла-Ла Ленд“, оскароносная Эмма Стоун также привлекала к себе внимание. Актриса выбрала для закрытое желтое платье Louis Vuitton с разрезом, который открывал стройную ногу звезды. Образ дополнила асиметричная стрижка и макияж в теплых тонах.

Эмма Стоун gettyimages.com

Необычное блестящее платье Констанс Ву

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Звезда таких сериалов, как “Закон и порядок: Специальный корпус“ и “Торчвуд“, 36-летняя Констанс Ву появилась на вручении в золотистом платье J. Mendel. Необычный фасон и переливы цвета привлекли внимание публики.

Констанс Ву gettyimages.com

Королевское платье Кейт Бекинсейл

Британка Кейт Бекинсейл также блистала на красной дорожке – в прямом и переносном смысле. Звезда выбрала платье от Yanina Couture с пышным низом и блестящим лифом. Фасон наряда открывал на всеобщее обозрение пышную упругую грудь актрисы.

Кейт Бекинсейл gettyimages.com

Открытое платье Линды Карделлини

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Актриса, которая сыграла в победившем фильме “Зеленая книга“, Линда Карделлини очаровала нарядом от Georges Chakra Couture. Открытое сверху – платье обнажило необычайно привлекательные плечи актрисы.

Линда Карделлини gettyimages.com

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