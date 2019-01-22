Умер знаменитый французский актер

Умер известный актер, который работал с Жаком Беккером и Клодом Шабролем.

Умер Франсуа Перро: что об этом известно Кадр из видео

В столице Франции Париже скончался известный актер Франсуа Перро.

Об этом передает французская газета Le Figaro. На момент смерти артисту было 94 года.

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Франсуа Перро начал актерскую карьеру в 1954 году. С того времени Перро успел поработать со многими известными режиссерами: Жак Беккер, Клод Шаброль, Андре Тешине, Бертран Тавернье и Анри Верней.

В частности, Франсуа Перро сыграл в таких фильмах как “Банзай“, “Ягуар“, “Труп моего врага“, “Человек и его собака“, “Авантюристы“, “Я остаюсь!“, “Троих нужно убрать“, “Безупречная репутация“, “Женщина моего друга“, “Невинные с грязными руками“ и “Набережная Орсе“, “Жизнь и ничего кроме“.

Напомним, ранее умер гитарист Элвиса Пресли Реджи Янг. Подробности читайте здесь.