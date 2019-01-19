Эмма Стоун появилась на публике с новым возлюбленным

Голливудская актриса Эмма Стоун перестала скрывать отношения со своим избранником: кто им стал.

Популярная актриса Эмма Стоун перестала скрывать отношения со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.

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Еще летом 2017 года поклонники начали подозревать, что Эмму и Дэйва связывают романтические отношения. Однако парочка не подавала виду и почти нигде не появлялась вместе. А 18 января Стоун и МакКари были замечены вместе на баскетбольном матче LA Clippers в Staples Center (Лос-Анджелес).

Они наблюдали за игрой команд и выглядели достаточно счастливыми.

До Дэйва Эмма Стоун четыре года встречалась актером Эндрю Гарфилдом. В конце 2015 года они расстались. Поклонники пары думали, что они в очередной раз помирятся и сойдутся, однако, похоже, на этот раз актеры действительно расстались окончательно и зажили отдельными жизнями.

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