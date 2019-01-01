Советский клип группы DETACH забраковала цензура

Украинская группа DETACH презентовала клип на песню "Captain Speaking": смотрите его прямо сейчас.

Группа DETACH экранизировала еще одну песню из своего нового альбома D.R.A.M.A, который увидел свет в ноябре прошлого года. Как и все предыдущие видео, клип “Captain Speaking“ снимал фронтмен группы Алексей Веренчик. Не обошлось без приключений, к которым группа DETACH, впрочем, уже давно привыкла.

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Музыканты признаются, что это самый бюджетный клип за всю историю группы. Вокалист группы профессионально занимается пост-продакшном, у него есть своя компания Headshot Studio, Леша сотрудничает с топ-режиссером Украины Аланом Бадоевым, западными артистами, такими как Linking Park, Asking Alexandria, Fall Out Boy, Kelly Clarkson, Eminem, Azalia Banks.

Алексей Веренчик говорит:

Для того, чтобы снять действительно хороший клип, чтобы это выглядело ярко и зрелищно, в большинстве случаев нужны немалые деньги. За тысячу долларов красиво не получится. Я вложил в наши клипы достаточно много финансов и в этот раз захотелось сделать что-то очень бюджетное и смешное. Решили вернуться в Советский Союз и стать таким себе совковым бендом. Я вообще очень люблю тему СССР, там масса прикольных идей.

Бюджет клипа музыканты не озвучивают, говорят только, что ни одна вещь в кадре не стоила дороже двадцати гривен:

Мы с нашим гитаристом Максом Стадником поехали на секонд-хенд и набрали там прям очень много вещей самых разных размеров, каждая из которых не стоила дороже двадцати гривен — принципиально . А свитер, который на мне — это вообще свитер моего бати. Нашел у него в старых вещах и, кстати, еле отвоевал для съемок, потому что, увидев свитер, отец решил, что хочет его носить. Еще в кадре есть настоящие брюки и туфли с выпускных вечеров нашего басиста Бублика! А его друг Егор со студии Вареники-Крученики Records притащил нам кучу раритетных микрофонов — некоторые были даже 1969 года производства, старые тарелки и ударную стойку. Пытались максимально вернуться в настоящие советские годы.

Видео “Captain Speaking“ снимали на одной из киевских студий — F2F (там же музыканты, кстати, снимали свою старую работу “We Are Alive“). Работа над клипом заняла всего несколько часов. В процессе пострадали туфли бас-гитариста Руслана Войтовича:

Когда мы закончили, администраторы спросили, что делать с горами советских шмоток? Мы сказали, чтобы выбрасывали, сжигали, в общем, как-то утилизировали на свое усмотрение. Потом оказалось, что, что вместе с секонд-хэндовской горой туфлей незапланированно исчезла и вполне себе хорошая и любимая обувь нашего бас-гитариста.

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Из-за использования ненормативной лексики, в последний момент пришлось монтировать новую версию видео:

SMM-специалисты порекомендовали создать версию с цензурой из-за жестких правил Youtube. Пришлось быстро переделывать. Но мы не удивились. На самом деле, больше боимся случаев, когда изначально все идет очень гладко — значит, где-то поджидает какая-то огромная подстава или неожиданный поворот.

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