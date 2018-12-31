Названы имена новых ведущих "Орла и решки"

Кто будет вести сезон "Мегаполис" реалити-шоу "Орел и решка" на "Интере"?

Вскоре на канале “Интер“ состоится премьера нового сезона тревел-шоу “Орел и решка“, который получил название “Мегаполис“.

Новыми ведущими стали Антон Зайцев и Оля Антипова, сообщили в пресс-службе канала.

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Антон Зайцев ранее был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге (Россия). По образованию – артист драматического театра и кино, работал на радио и ведущим мероприятий. Сам Антон говорит:

Мне 25 лет, из них лет 17-ть я что-то веду: концерты, программы, мероприятия. Я с детства влюблен в свою профессию и в то, чем сейчас занимаюсь. “Орел и решка. Мегаполисы“ – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной.

Оля Антипова училась в школе со спортивным уклоном, а также в школе искусств по классу гитары и фортепиано, где получила диплом преподавателя игры на гитаре. Со времен школы искусств и по сей день – солистка белорусского ансамбля народной песни “Жывiца“. Поступила в академию авиации на авиадиспетчера, но затем перевелась в институт предпринимательской деятельности на специальность “Экономист-менеджер“. Оля успела сменить немало работ, но всегда мечтала попасть в телевизор:

Ходила на все кастинги подряд: на песенные, юмористические, новостные, рекламные, пробовалась на радио. Мне всегда говорили “нет“! То внешность не та, то дикция, то харизмы не хватает… Тем не менее иногда на кастингах я доходила до главных проб, слетая на финале. Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я все-таки что-то могу. А потом был кастинг в “Орел и решка“. Дала себе установку: “Я столько лет бьюсь в закрытые двери – хватит: это моя последняя попытка, и я использую ее максимально“. И победила!

Первой точкой на карте мира, где побывают Оля и Антон, станет китайский город Макао. Выпуск покажут на канале “Интер“ 3 февраля в 11:00.

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