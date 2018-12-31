Названы имена новых ведущих "Орла и решки"
Вскоре на канале “Интер“ состоится премьера нового сезона тревел-шоу “Орел и решка“, который получил название “Мегаполис“.
Новыми ведущими стали Антон Зайцев и Оля Антипова, сообщили в пресс-службе канала.
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Антон Зайцев ранее был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге (Россия). По образованию – артист драматического театра и кино, работал на радио и ведущим мероприятий. Сам Антон говорит:
Мне 25 лет, из них лет 17-ть я что-то веду: концерты, программы, мероприятия. Я с детства влюблен в свою профессию и в то, чем сейчас занимаюсь. “Орел и решка. Мегаполисы“ – это будет нереально отважный сезон. Признаюсь, я получаю огромное удовольствие от испытания собственных возможностей и проверки силы воли. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители получали удовольствие вместе со мной.
Все любят подводить итоги. Подведение итогов позволяет подвести всему итог. Если ты не подвёл итоги - ты подвёл подписчиков. А подводить их не хочется -лучше уж подвести итоги. Подвожу. ИТОГИ. 2018 год - он как шмель: пролетел стремительно. 2018 - он как ажиотаж после Чемпионата мира: быстро закончился, а не хотелось. 2018 - он как сингулярность, механистический детерминизм и социальная стратификация: с ним тоже не все понятно. 2018 - он как год, в котором ты поработал на любимом ТВ, FIFA FAN FEST, всех значимых премиях Екб и почти со всеми крутыми организаторами eventa в Екатеринбурге, ведь именно в этот год я поработал на любимом ТВ, FIFA FAN FEST, всех значимых премиях Екб и почти со всеми крутыми организаторами eventa в Екатеринбурге. Мчу дальше! 2019 для себя и желающих присоединиться объявляю годом ПРОРЫВА. Без всякой на то помощи коммунальных служб. С Новым годом! Вперёд! #организайция #сновымгодом
Оля Антипова училась в школе со спортивным уклоном, а также в школе искусств по классу гитары и фортепиано, где получила диплом преподавателя игры на гитаре. Со времен школы искусств и по сей день – солистка белорусского ансамбля народной песни “Жывiца“. Поступила в академию авиации на авиадиспетчера, но затем перевелась в институт предпринимательской деятельности на специальность “Экономист-менеджер“. Оля успела сменить немало работ, но всегда мечтала попасть в телевизор:
Ходила на все кастинги подряд: на песенные, юмористические, новостные, рекламные, пробовалась на радио. Мне всегда говорили “нет“! То внешность не та, то дикция, то харизмы не хватает… Тем не менее иногда на кастингах я доходила до главных проб, слетая на финале. Это огорчало до слез, но давало мне веру в то, что я все-таки что-то могу. А потом был кастинг в “Орел и решка“. Дала себе установку: “Я столько лет бьюсь в закрытые двери – хватит: это моя последняя попытка, и я использую ее максимально“. И победила!
2018 год я встречала одна. Вот прям совсем одна дома...ну, и с Кошкой) и под бой курантов я загадала одно единственное желание. Конечно же, я написала его на бумажке, подожгла и бросила в шампанское... А желание было таким - «Я хочу стать ведущей Орла и Решки» И...моё желание исполнилось, изменив мою жизнь окончательно и бесповоротно! Поэтому, в новом 2019 году я хочу вам пожелать любимой фразой из песни группы Каста: «Сочиняй мечты! Есть миллионы шансов, что скоро будет всё сбываться! СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ!» Друзья, сочиняйте мечты! Верьте, визуализируйте, не сдавайтесь! #проверено
Первой точкой на карте мира, где побывают Оля и Антон, станет китайский город Макао. Выпуск покажут на канале “Интер“ 3 февраля в 11:00.
Напомним, ранее загадочный участник Нацотбора на “Евровидение-2019“ KHAYAT выступил на вокальном шоу “Голос країни-9“. Как это было, смотрите здесь.
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