Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Загадочный участник Нацотбора "Евровидения" выступил на "Голосі країни"

Комментариев: 0
На слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни-9" пришел украинский певец KHAYAT: видео выступления.
KHAYAT выступил на "Голосі країни-9": видео
KHAYAT выступил на "Голосі країни-9": видео
Кадр из видео

В воскресенье, 20 января, состоялась премьера девятого сезона вокального шоу “Голос країни“ на канале 1+1. Одним из первых в борьбу за первое место на проекте вступил самый загадочный участник Нацотбора на “Евровидение-2019“ KHAYAT (Андрей Хайат).

Читай также: Dan Balan признался, почему стал тренером “Голосу країни“

21-летний артист спел песню  “В кінці греблі шумлять верби“ в необычной манере. Ему удалось развернуть всех четырех тренеров проекта - Тину Кароль, Потапа, MONATIK и Dan Balan. Парень выбрал Тину Кароль и стал первым участником ее команды.

Выступление KHAYAT на “Голосі країни-9“ приоткрыло завесу тайны над личностью артиста. Несмотря на то, что почти две недели назад было объявлено об его участии в Нацотборе “Евровидения-2019“, о певце практически ничего не известно.

В сети есть две его песни - “Девочка“ и “Ясно“. Они были записаны на лейбле Ивана Дорна Masterskaya. 

Напомним, ранее мы предлагали посмотреть первый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“ полностью. Сделать это можно здесь.

Поделись:
Теги: KHAYAT, Голос країни 9, Нацотбор на Евровидение-2019 в Украине, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь