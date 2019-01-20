Загадочный участник Нацотбора "Евровидения" выступил на "Голосі країни"

На слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни-9" пришел украинский певец KHAYAT: видео выступления.

В воскресенье, 20 января, состоялась премьера девятого сезона вокального шоу “Голос країни“ на канале 1+1. Одним из первых в борьбу за первое место на проекте вступил самый загадочный участник Нацотбора на “Евровидение-2019“ KHAYAT (Андрей Хайат).

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21-летний артист спел песню “В кінці греблі шумлять верби“ в необычной манере. Ему удалось развернуть всех четырех тренеров проекта - Тину Кароль, Потапа, MONATIK и Dan Balan. Парень выбрал Тину Кароль и стал первым участником ее команды.

Выступление KHAYAT на “Голосі країни-9“ приоткрыло завесу тайны над личностью артиста. Несмотря на то, что почти две недели назад было объявлено об его участии в Нацотборе “Евровидения-2019“, о певце практически ничего не известно.

В сети есть две его песни - “Девочка“ и “Ясно“. Они были записаны на лейбле Ивана Дорна Masterskaya.

Напомним, ранее мы предлагали посмотреть первый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“ полностью. Сделать это можно здесь.