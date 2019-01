Умер гитарист Элвиса Пресли

В США скончался гитарист, который работал с Элвисом Пресли и известными кантри-исполнителями: все подробности.

На 83-м году жизни умер гитарист Реджи Янг, который записывал песни с Элвисом Пресли и другими известными исполнителями.

Как передает Associated Press, Янг умер в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.

Читай также: Популярный барабанщик совершил самоубийство в прямом эфире

Реджи Янг начал свою карьеру в Мемфисе, где работал с продюсером Чипсом Моманом и выступал на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo в 1964 году. В мемфисской студии Момана он записал гитарные партии для песен Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и Элвиса Пресли — с последним он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.

В 1970-х Янг переехал в Нэшвилл. Когда там сформировалась супергруппа из кантри-музыкантов Вилли Нельсона, Уэйлона Дженнингса, Джонни Кэша и Криса Кристоферсона, он играл гитарные партии на их первых выпущенных песнях, а также отправился с ними в тур.

Напомним, ранее умер продюсер “Терминатора“ и “Рэмбо“ Эндрю Вайна. Подробности читайте здесь.