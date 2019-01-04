Стало известно, почему Елене-Кристине Лебедь сделали операцию

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь недавно попала в больницу: что произошло.

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь недавно напугала своих поклонников фотографией из больницы - она сообщила, что перенесла операцию.

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Оказалось, что вмешательство хирургов потребовалось из-за того, что ведущая сломала ногу. Сейчас Елена-Кристина Лебедь чувствует себя намного лучше и идет на поправку.

Ведущая до сих пор находится в больнице, но старается не скучать и общаться с поклонниками. К примеру, Елена-Кристина рассказала подписчикам о своих любимых местах во Львове:

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Елена-Кристина Лебедь встречается с вице-премьером Украины Павлом Розенко. Об их отношениях стало известно в конце ноября 2018 года. Возлюбленные познакомились в Facebook и влюбились друг в друга. Судя по всему, вместе они не скучают - ведущая часто показывает, как проводит свободное время с вице-премьером, и выглядят они очень счастливыми.



Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США.