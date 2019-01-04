Стало известно, почему Елене Кристине-Лебедь сделали операцию
Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь недавно напугала своих поклонников фотографией из больницы - она сообщила, что перенесла операцию.
Читай также: Дочь Майкла Джексона госпитализировали
Оказалось, что вмешательство хирургов потребовалось из-за того, что ведущая сломала ногу. Сейчас Елена-Кристина Лебедь чувствует себя намного лучше и идет на поправку.
Ведущая до сих пор находится в больнице, но старается не скучать и общаться с поклонниками. К примеру, Елена-Кристина рассказала подписчикам о своих любимых местах во Львове:
А пока возлежу на больничной койке, мои ТОП-5 крутяцких мест во Львове🤩🤩🤩 Впереди - День Св. Валентина - вдруг захотите кайфонуть именно во Львове?😍 1) «Львовская копальня кави» (центр города!). Куча сувениров, вкусных и ярких, экшн с вагонетками, зёрнами кофе, сыплющихся прям из стены, и... ЛЬВОВСКИЙ СЫРНИК!! Да! Это кафе))) и тут, как по мне, самый вкусный сырник в городе!🤩🤩🤩 2) площадь «Рынок»! (Центр!) Ярмарка стрит-фуда просто бомбезна! И да! Именно тут - самые вкусные венские вафли! (Рядом - опен-эйр каток! С классной музыкой и морозцом в ноздри!😍😍😍) 3) театр-кафе «Правда» (центр!) - сумасшедшая атмосфера тёплых и драйвовых посиделок! Пива - 22 сорта! (Кто любит 😉) И да- с 19 до 22:00 играет живая музыка! ЭТО КАЙФ!! Ребята жгут по-полной! Мировые хиты от Роби Вильямса до «казино Рояль»!👏👏👏 ЧТО КАЧАЕТ: выдают пластиковые бутылки, и ты лупишь в такт вместе со всеми!!! ДРАЙВ НЕРЕАЛЬНЫЙ!!🤩🤩🤩 4) дворец Потоцких! (Центр!). Не думайте, что это нудно! Берите экскурсовода Серёжу, стильный парень со значком «Карл Лагерфельд», и будет вам экскурсия -мечта! Дворец Красоты НЕОПИСУЕМОЙ! Сережа жжёт не по-детски)) Живой диалог и море интересных фактов)) не стесняйтесь спрашивать! Он ответит на все, зуб даю😉😉😉 5) ресторан с акулами «36 ПО» (центр!). Акулы - в огромедном аквариуме 🦈🐚Стеклянный рояль, стильные красные диваны-софа, и ВОДОРОСЛИ С ПОТОЛКА, разноцветные, прям как на океанских рифах! Ух, атмосфера впечатляет! 👏😍 Кстати, вкусное меню😉 И да, во Львове симпатичный шоппинг☝ Мне купили стильный ... кефир☺ Бо ничерта мерять не успевала))) но глазами видела - есть, что захотеть👍🤩🤩🤩 Так что велкам во Львов - ОН ПРЕКРАСЕН!😍😍😍
Читай также: Певица Камалия тяжело заболела
Елена-Кристина Лебедь встречается с вице-премьером Украины Павлом Розенко. Об их отношениях стало известно в конце ноября 2018 года. Возлюбленные познакомились в Facebook и влюбились друг в друга. Судя по всему, вместе они не скучают - ведущая часто показывает, как проводит свободное время с вице-премьером, и выглядят они очень счастливыми.
Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США.
Полная версия правил