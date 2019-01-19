Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь
Недавно украинская певица Камалия поделилась с поклонниками своим горем - умер ее любимый конь, андалузский жеребец Руи-Сеньор.
Изданию OBOZREVATEL артистка рассказала, как это произошло:
Мне позвонили с конюшни, сказали, что ему плохо, он упал, не встает. Я все бросила, поехала на конюшню. Он лежал там, истекал кровью. Ему было плохо, больно, у него лопнула опухоль. Он умирал на моих руках, я держала его шею. Чтобы облегчить страдания, ему вызвали врача, но он сказал, что Руи уже не встанет.
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Шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого животное и умерло.
Говоря о смерти своего любимца, Камалия расплакалась. Она признается, что до сих пор не может сдержать слез, когда вспоминает о Руи-Сеньоре.
Украинская поп-исполнительница Камалия Захур @kamaliyaofficial рассказала @Oboztv о потере любимого животного. Лошадь, по имени Руи-Сеньор, которую певица назвала “другом“, “партнером“ и “сыном“ умерла в воскресенье, 13 января. “Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зеленые луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнер по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!“. #Obozrevatel #Обозреватель #видео #Ukraine #animals #Камалия #love #hourse #life #лошадка #photoshoot #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday #like #liked #likeme #video #ObozTVцікаво
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