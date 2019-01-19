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Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь

Комментариев: 2
Украинская певица Камалия поделилась горькими подробностями об уходе своего любимца.
Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь
Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь
instagram.com/kamaliyaofficial

Недавно украинская певица Камалия поделилась с поклонниками своим горем - умер ее любимый конь, андалузский жеребец Руи-Сеньор. 

Изданию OBOZREVATEL артистка рассказала, как это произошло:

Мне позвонили с конюшни, сказали, что ему плохо, он упал, не встает. Я все бросила, поехала на конюшню. Он лежал там, истекал кровью. Ему было плохо, больно, у него лопнула опухоль. Он умирал на моих руках, я держала его шею. Чтобы облегчить страдания, ему вызвали врача, но он сказал, что Руи уже не встанет.

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Шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого животное и умерло.

Говоря о смерти своего любимца, Камалия расплакалась. Она признается, что до сих пор не может сдержать слез, когда вспоминает о Руи-Сеньоре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украинская поп-исполнительница Камалия Захур @kamaliyaofficial рассказала @Oboztv о потере любимого животного. Лошадь, по имени Руи-Сеньор, которую певица назвала “другом“, “партнером“ и “сыном“ умерла в воскресенье, 13 января. “Мне сейчас тяжело что-то говорить, либо писать. Сегодня утром на зеленые луга отправился мой конь Руи-Сеньор! Он навсегда останется в моей памяти, как ласковый и нежный друг, партнер по съемкам, сынок и любимый конь. Покойся с миром, мой любимый!“. #Obozrevatel #Обозреватель #видео #Ukraine #animals #Камалия #love #hourse #life #лошадка #photoshoot #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday #like #liked #likeme #video #ObozTVцікаво

Допис, поширений Obozrevatel.ua (@obozrevatel.ua)

Напомним, ранее мы показывали, кто из украинских звезд покорял “Караоке на майдане“. Архивные видео смотрите здесь. 

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Теги: Камалия, умер
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Комментариев (2)
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Boxerogos    21.01.2019, 16:20
Оценка:  0
Boxerogos
Аналия эмоциАнально рассказала как умирал её любимый конь,который был её основным трахарем последние 5 лет...
Бугор19    21.01.2019, 16:13
Оценка:  +1
Бугор19
хоть трахнул ее на поседок>
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