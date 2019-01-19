Камалия эмоционально рассказала, как умирал ее любимый конь

Украинская певица Камалия поделилась горькими подробностями об уходе своего любимца.

Недавно украинская певица Камалия поделилась с поклонниками своим горем - умер ее любимый конь, андалузский жеребец Руи-Сеньор.

Изданию OBOZREVATEL артистка рассказала, как это произошло:

Мне позвонили с конюшни, сказали, что ему плохо, он упал, не встает. Я все бросила, поехала на конюшню. Он лежал там, истекал кровью. Ему было плохо, больно, у него лопнула опухоль. Он умирал на моих руках, я держала его шею. Чтобы облегчить страдания, ему вызвали врача, но он сказал, что Руи уже не встанет.

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Шесть лет назад у Руи-Сеньора диагностировали онкологическое заболевание, из-за которого животное и умерло.

Говоря о смерти своего любимца, Камалия расплакалась. Она признается, что до сих пор не может сдержать слез, когда вспоминает о Руи-Сеньоре.

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