Умер продюсер легендарных фильмов 80-х

На 75-м году жизни скончался известный продюсер Эндрю Вайна.

Об этом передает Hungary Today.

Смерть Эндрю наступила в его родном Будапеште. Он умер после продолжительной болезни.

Память продюсера почтил легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который снимался в его фильмах о Терминаторе:

Andy Vajna was a dear friend and a revolutionary force in Hollywood. He proved that you don’t need studios to make huge movies like Terminator 2 or Total Recall. He had a huge heart, and he was one of the most generous guys around. I’ll miss him. My thoughts are with his family.