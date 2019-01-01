Умер продюсер легендарных фильмов 80-х

В Будапеште скончался продюсер фильмов "Терминатор" и "Рэмбо".

На 75-м году жизни скончался известный продюсер Эндрю Вайна.

Об этом передает Hungary Today.

Смерть Эндрю наступила в его родном Будапеште. Он умер после продолжительной болезни.

Память продюсера почтил легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который снимался в его фильмах о Терминаторе:

Энди Вайна был дорогим другом и революционной силой в Голливуде. Он доказал, что для того, чтобы сделать такие грандиозные фильмы как “Терминатор-2“ или “Вспомнить все“, не обязательно нужны студии. У него было огромное сердце и он был одним из самых щедрых парней. Я буду скучать по нему. Мысленно с его семьей.

Andy Vajna was a dear friend and a revolutionary force in Hollywood. He proved that you don’t need studios to make huge movies like Terminator 2 or Total Recall. He had a huge heart, and he was one of the most generous guys around. I’ll miss him. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 20 січня 2019 р.

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Эндрю Вайна родился 1 августа 1944 года в Будапеште. В 1956 году, в возрасте 12 лет, он эмигрировал в Канаду. Вскоре его родители бежали из Венгрии в США. Семья воссоединилась в Лос-Анджелесе.

В 1975 году Эндрю Вайна вместе с Марио Кассаром он основал компанию Carolco Pictures, которая производила блокбастеры.

Среди самых известных проектов продюсера - первые три части “Рэмбо“, “Красная жара“, “Вспомнить все“, “Крепкий орешек 3: Возмездие“, “Судья Дредд“, “Эвита“, а также несколько частей “Терминатора“.

В 1989 году Эндрю Вайна основал в Венгрии крупнейшую кино- и DVD-дистрибьюторскую компанию “Интерком“. В 2011 году венгерское правительство назначило его правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа.

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