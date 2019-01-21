"Караоке на майдане": кто из звезд покорял шоу (вы их не узнаете)
Недавно поклонников передачи “Караоке на майдане“ потрясла неожиданная новость: передачу закрывают. В воскресенье, 20 января, на СТБ показали последний выпуск шоу.
Хотя создатель проекта Игорь Кондратюк поспешил заверить, что ведет переговоры с другими трансляторами, пока что дальнейшая судьба передачи неизвестна. Но Ivona предлагает не грустить, а вспомнить, какие звезды пели в “Караоке на майдане“, еще не будучи известными.
- Тина Кароль
Читай также: Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображениемНа передачу Тина Кароль пришла в далеком 2005 году, будучи студенткой первого курса НАУ. Тогда она покоряла Майдан песней “Сладкий грех“ Таисии Повалий и вела себя достаточно самоуверенно. Мог ли тогда Игорь Кондратюк только подумать, что стоит рядом с будущей народной артисткой Украины?
- Макс Барских
- Виталий Козловский
- Дмитрий Каднай
Читай также: Группа KADNAY презентовала украиноязычный альбом “Відчуваю“Еще одним ярким участником 2007 года был Дима Каднай, сегодня известный как лицо проекта KADNAY. Тогда он учился в ракетном техникуме и любил серьезную музыку - “Кипелова“ и Queen.
- Александр Скичко
- “Антитіла“
Группа “Антитіла“, на которую недавно подали миллионный иск в суд, также прошла через “Караоке на майдане“. Весной 2007 коллектив выступил на передаче с авторской песней “Я не забуду першу ніч“.
- Наталия Валевская
- Виктория Смеюха
Читай также: Солистка “НеАнгелов“ рассказала, как часто ей дарили интимные подаркиСейчас большинство украинцев знают Вику как солистку группы “НеАнгелы“, однако в 2005 году ее еще звали Екатериной и она была яркой участницей шоу “Шанс“.
- MELOVIN
- Надя Дорофеева
Мало кто помнит, но солистка группы “Время и Стекло“ в свое время также покоряла Майдан и участвовала в передаче “Шанс“. Узнать в ней одну из самых востребованных укранских певиц 2019 года практически невозможно (на видео Надя Дорофеева - с белыми пышными кудрями).
Напомним, ранее мы предлагали посмотреть первый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
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