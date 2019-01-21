"Караоке на майдане": кто из звезд покорял шоу (вы их не узнаете)

Как выглядели украинские звезды 10-15 лет назад в передаче "Караоке на майдане": видео.

Караоке на майдане: кто из звезд покорял шоу Instagram-аккаунты звезд

Недавно поклонников передачи “Караоке на майдане“ потрясла неожиданная новость: передачу закрывают. В воскресенье, 20 января, на СТБ показали последний выпуск шоу.

Хотя создатель проекта Игорь Кондратюк поспешил заверить, что ведет переговоры с другими трансляторами, пока что дальнейшая судьба передачи неизвестна. Но Ivona предлагает не грустить, а вспомнить, какие звезды пели в “Караоке на майдане“, еще не будучи известными.

Тина Кароль

Читай также: Фанаты Тины Кароль повально набивают тату с ее изображением На передачу Тина Кароль пришла в далеком 2005 году, будучи студенткой первого курса НАУ. Тогда она покоряла Майдан песней “Сладкий грех“ Таисии Повалий и вела себя достаточно самоуверенно. Мог ли тогда Игорь Кондратюк только подумать, что стоит рядом с будущей народной артисткой Украины? На передачу Тина Кароль пришла в далеком 2005 году, будучи студенткой первого курса НАУ. Тогда она покоряла Майдан песней “Сладкий грех“ Таисии Повалий и вела себя достаточно самоуверенно. Мог ли тогда Игорь Кондратюк только подумать, что стоит рядом с будущей народной артисткой Украины?

Макс Барских

В 2007 году Макс Барских был простым Колей из Херсона - студентом-дизайнером. К Кондратюку он пришел, чтобы исполнить хит Димы Билана “Never let you go“. Будущий артист настолько вошел в роль, что даже повторил коронный прыжок российского исполнителя.

Виталий Козловский

“Караоке на майдане“ стало началом карьеры Виталия Козловского. В 2002 году будущий артист, а на то время - танцор балета Русланы, пришел на съемки передачи во Львове и с легкостью занял первое место.

После триумфа на “Караоке...“ Виталий победил в шоу “Шанс“ с песней “Чорнобривці“ и получил всеукраинскую известность.

Дмитрий Каднай

Читай также: Группа KADNAY презентовала украиноязычный альбом “Відчуваю“ Еще одним ярким участником 2007 года был Дима Каднай, сегодня известный как лицо проекта KADNAY. Тогда он учился в ракетном техникуме и любил серьезную музыку - “Кипелова“ и Queen. Еще одним ярким участником 2007 года был Дима Каднай, сегодня известный как лицо проекта KADNAY. Тогда он учился в ракетном техникуме и любил серьезную музыку - “Кипелова“ и Queen.

Александр Скичко

В 2010 году юный студент КНЭУ из Черкасс Александр Скичко поразил зрителей не столько вокальными данными, сколько пародиями на Виктора Януковича и Юлию Тимошенко.

“Антитіла“

Группа “Антитіла“, на которую недавно подали миллионный иск в суд, также прошла через “Караоке на майдане“. Весной 2007 коллектив выступил на передаче с авторской песней “Я не забуду першу ніч“.

Наталия Валевская

В 2005 году хрупкая блондинка потрясла украинцев своим мощным голосом. Она победила не только в “Караоке на майдане“, но и в передаче “Шанс“, после чего начала активно строить музыкальную карьеру.

Виктория Смеюха

Читай также: Солистка “НеАнгелов“ рассказала, как часто ей дарили интимные подарки Сейчас большинство украинцев знают Вику как солистку группы “НеАнгелы“, однако в 2005 году ее еще звали Екатериной и она была яркой участницей шоу “Шанс“. Сейчас большинство украинцев знают Вику как солистку группы “НеАнгелы“, однако в 2005 году ее еще звали Екатериной и она была яркой участницей шоу “Шанс“.

MELOVIN

Несмотря на то, что молодой артист победил в “Х-Факторе“ и представлял Украину на “Евровидении-2018“, MELOVIN часто ходил на “Караоке на майдане“, где исполнял авторские песни и всемирно известные хиты.

Надя Дорофеева

Мало кто помнит, но солистка группы “Время и Стекло“ в свое время также покоряла Майдан и участвовала в передаче “Шанс“. Узнать в ней одну из самых востребованных укранских певиц 2019 года практически невозможно (на видео Надя Дорофеева - с белыми пышными кудрями).

Напомним, ранее мы предлагали посмотреть первый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.