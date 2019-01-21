На группу "Антитіла" подали миллионный иск в суд: названа причина

От участников украинского коллектива "Антитіла" требуют миллион гривен: все подробности.

На участников украинской группы “Антитіла“ подали в суд за использование нот и тональности в песнях.

Об этом сказано на официальной странице коллектива в соцсети Facebook.

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Некий Сергей Лапковський обвинил участников группы “Антитіла“ в том, что якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 “Способ настройки параметров музыкальной композиции“. Авторы песен группы (Тарас Тополя, Сергей Усик и Максим Сиволап) получили повестки в суд.

Цена иска: 1 018 692, 64 грн (более миллиона гривен).

Представители коллектива называют ситуацию абсурдной, так как пользуясь несовершенством законодательной базы, регулирующей работу органов разрешительной системы Украины по вопросам получению авторских прав и патентов, группа мошенников смогла получить патент на то, что существовало в музыкальном мире уже много веков. Речь идет о запрете использования музыкантами определенных тональностей и темпа в своих песнях.

Это будет первое подобное судебное дело в мире, построенное на выданном государственными органами патента на изобретение, а фактически на теорию, которая не подкреплена доказательствами. В группе утверждают, что создать прецедент - конечная цель Лапковского и его подельников для дальнейшего обогащения на музыкантах Украины. “Антитіла“ возбудили уголовное дело в ответ.

Тарас Тополя прокомментировал инцидент так:

“Антитілам“ предлагали заплатить определенную сумму и исковое претензия была бы отозвана. Но мы не пошли на это, потому что для нас это принципиальные вещи. Это нечто похожее на то, что тебе запрещают использовать определенные слова в написании текстов, или же определенные движения в хореографических постановках. Это какая-то дикость. В случае, если мы не отстоим правду, может появиться судебный прецедент, а объектом нападок может стать каждый артист Украины. Ибо все музыканты так или иначе используют в написании песен определенные тональности, звучащие в определенном темпе.

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Открытое подготовительное судебное заседание по делу состоится 23 января в Подольском районном суде города Киева. Представителем группы “Антитіла“ по делу выступит известный адвокат Ярослав Куц.

Напомним, ранее мы предлагали посмотреть первый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.