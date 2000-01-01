Даже за 10 миллионов $: Кирстен Данст отказалась худеть ради кино

Известная американская актриса Кирстен Данст родила первенца и не спешит возвращаться на большие экраны.

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Звезда Голливуда Кирстен Данст в минувшем году родила первенца и не спешит возвращаться в кино. Актриса отказалась сниматься в продолжении комедии "Добейся успеха" (Bring It On, 2000 г.), в котором сыграла капитана команды чирлидерш, даже за большой гонорар.

Известно, что Кирстен предложили вернуться к старой роли за 10 миллионов долларов. Однако молодая мама отказалась от участия в сиквеле, так как не хочет нагружать себя спортом и диетой, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов, пишет издание Radar Online.

Кирстен Данст в фильме "Добейся успеха" 2000 г Кадр из фильма

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Инсайдеры сообщают, что Кирстен еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать.

Ей должны предложить огромные деньги, чтобы заманить на беговую дорожку”, - говорит источник.

В 2016 году Кирстен Данст начала встречаться с коллегой по сериалу “Фарго" Джесси Племонсом. В январе 2017 года пара обручилась. Их сын, Эннис Говард Племонс, родился 3 мая 2018 года.

Кирстен Данст и Джесси Племонс getty images

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