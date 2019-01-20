Фильм "Зеленая книга" стал лучшим фильмом 2018 года по мнению Гильдии продюсеров США.

В США назвали лучший фильм 2018 года Кадр из фильма "Зеленая книга"

Читай также: Марго Робби исполнит главную роль в фильме о Барби

Фильм “Зеленая книга” режиссера Питера Фаррели завоевала звание “Лучшего фильма 2018 года” по версии Гильдии продюсеров Америки (PGA). Церемония награждения состоялась в Беверли-Хиллз.

Картина Фаррели рассказывает о джазовом пианисте и обычном водителе, между которыми завязывается дружба. Главные роли в ней исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Читай также: Названы самые перспективные музыканты 2019 года

За победу в главной номинации также боролись картины Брэдли Купера “Рождение звезды“, “Черная пантера“, “Черный клановец“, “Безумно богатые азиаты“, “Фаворитка“, “Тихое место“, “Рома“, “Власть“ и “Богемная рапсодия“.

В категории “Лучший анимационный фильм“ победила лента “Человек-паук: Через вселенные“, а “Лучшим комедийным сериалом“ стал “Удивительная миссис Мэйзел“.

Отметим, что премия Гильдии продюсеров США является показательной в борьбе за “Оскар“. Номинанты на “Оскар“ станут известны 22 января.

Ранее фильм про Украину получил престижную американскую награду.