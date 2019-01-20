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В США назвали лучший фильм 2018 года

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Фильм "Зеленая книга" стал лучшим фильмом 2018 года по мнению Гильдии продюсеров США.
В США назвали лучший фильм 2018 года
В США назвали лучший фильм 2018 года
Кадр из фильма "Зеленая книга"

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Фильм “Зеленая книга” режиссера Питера Фаррели завоевала звание “Лучшего фильма 2018 года” по версии Гильдии продюсеров Америки (PGA). Церемония награждения состоялась в Беверли-Хиллз. 

Картина Фаррели рассказывает о джазовом пианисте и обычном водителе, между которыми завязывается дружба. Главные роли в ней исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

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За победу в главной номинации также боролись картины Брэдли Купера “Рождение звезды“, “Черная пантера“, “Черный клановец“, “Безумно богатые азиаты“, “Фаворитка“, “Тихое место“, “Рома“, “Власть“ и “Богемная рапсодия“. 

В категории “Лучший анимационный фильм“ победила лента “Человек-паук: Через вселенные“, а “Лучшим комедийным сериалом“ стал “Удивительная миссис Мэйзел“.  

Отметим, что премия Гильдии продюсеров США является показательной в борьбе за “Оскар“. Номинанты на “Оскар“ станут известны 22 января.

Ранее фильм про Украину получил престижную американскую награду.

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Теги: Зеленая книга, кино, гильдия продюсеров США
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русский  (аноним)  20.01.2019, 16:34
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