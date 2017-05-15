Dan Balan признался, почему стал тренером "Голосу країни"

Молдавский поп-певец откровенно рассказал, почему согласился занять судейское кресло в популярном украинском шоу.

Читай также: Ани Лорак разводится в Киеве: назначена дата суда

Уже сегодня вечером, 20 января, состоится премьера первого выпуска шоу “Голос країни-9“, одним из судей которого стал популярный молдавский исполнитель Dan Balan. Накануне старта нового сезона певец рассказал, почему согласился принять участие в проекте.

Читай также: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой - СМИ

По словам Dan Balan, он любит всевозможные челенджи, потому авантюрные идеи совсем не отпугивают его. В то же время артист никогда не был наставником, что, уверен Dan, станет для него прекрасным опытом.

Да, для меня это первый опыт тренерства. Согласился на такое предложение, меня захватывают различные челенджи. Я принял этот вызов и, если у меня получится что-то ценное дать своей команде, то я буду счастлив. Для меня это действительно что-то неизвестное. Хочу раскрыть себя в качестве тренера, наставника, – передает слова певца 1+1.

О том, когда и где смотреть первый выпуск “Голос країни-9“, Ivona рассказывала здесь.

Ранее сообщалось, что песня Насти Каменских вошла в ТОП лучших танцевальных треков мира.