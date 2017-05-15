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Dan Balan признался, почему стал тренером "Голосу країни"

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Молдавский поп-певец откровенно рассказал, почему согласился занять судейское кресло в популярном украинском шоу.
Dan Balan признался, почему стал тренером "Голосу країни"
Dan Balan признался, почему стал тренером "Голосу країни"
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Уже сегодня вечером, 20 января, состоится премьера первого выпуска шоу “Голос країни-9“, одним из судей которого стал популярный молдавский исполнитель Dan Balan. Накануне старта нового сезона певец рассказал, почему согласился принять участие в проекте. 

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По словам Dan Balan, он любит всевозможные челенджи, потому авантюрные идеи совсем не отпугивают его. В то же время артист никогда не был наставником, что, уверен Dan, станет для него прекрасным опытом. 

Да, для меня это первый опыт тренерства. Согласился на такое предложение, меня захватывают различные челенджи. Я принял этот вызов и, если у меня получится что-то ценное дать своей команде, то я буду счастлив. Для меня это действительно что-то неизвестное. Хочу раскрыть себя в качестве тренера, наставника, – передает слова певца 1+1

О том, когда и где смотреть первый выпуск “Голос країни-9“Ivona рассказывала здесь

Ранее сообщалось, что песня Насти Каменских вошла в ТОП лучших танцевальных треков мира.

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Теги: Дан Балан, Dan Balan, Голос країни 9
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  20.01.2019, 16:05
Оценка:  0
pусский
Да здравствует Путин, он выгоняет таких Дон Болванов из России, вот они и ошиваются в обанкроченной Укропии!
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