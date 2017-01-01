Песня Насти Каменских вошла в ТОП лучших танцевальных треков мира
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Украинская певица Настя Каменских, которая в минувшем году выпустила свой первый сольный альбом, становится все популярнее за рубежом. Хит NK под названием “Peligroso” вошел в ТОП-25 танцевальных треков мира.
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Так, популярное издание Billboard опубликовало рейтинг лучших песен мира за январь 2019 года. Песня украинки оказалась на 24 месте чарта в категории Tropical Songs.
Друзья, песня “Peligroso“ снова в топ-чарте Billboard! Это идеальное начало года, – с гордостью сообщила Настя.
Отметим, что данный трек попадает в ТОП Billboard уже во второй раз.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских отправилась работать в Лос-Анджелес с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко.
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