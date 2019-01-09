Солистка группы Kazka засветила пикантное тату на бедре
Снимок тату певицы сделан во время отдыха на Шри Ланке.
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Солистка групы Kazka Александра Зарицкая показала пикантное тату на бедре. Снимок с рисунком артистка опубликовала в Instagram.
Также знаменитось поделилась информацией, что вскоре группа уже возвращается к работе.
“Ми повертаємось. Повні сил, енергії, ідей і натхнення. Продовжуємо писати нашу казку разом“, - прокомментировала певица.
Как известно, новогодние праздники Зарицкая провела на Шри Ланке.
Напомним, что клип на песню “Плакала“ собрал 200 млн просмотров и не так давно группа KAZKA выпустила англоязычную версию мегахита “Плакала“.
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