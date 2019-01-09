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Солистка группы Kazka засветила пикантное тату на бедре

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Снимок тату певицы сделан во время отдыха на Шри Ланке.
Солистка группы Kazka засветила пикантное тату на бедре
Солистка группы Kazka засветила пикантное тату на бедре
instagram.com/kazka.band

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Солистка групы Kazka Александра Зарицкая показала пикантное тату на бедре. Снимок с рисунком артистка опубликовала в Instagram.

Также знаменитось поделилась информацией, что вскоре группа уже возвращается к работе.

“Ми повертаємось. Повні сил, енергії, ідей і натхнення. Продовжуємо писати нашу казку разом“, - прокомментировала певица.

Как известно, новогодние праздники Зарицкая провела на Шри Ланке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

панорама з моїх снів 🥰 а що у вас сьогодні за вікном?

A post shared by KAZKA (@kazka.band) on

Напомним, что клип на песню “Плакала“ собрал 200 млн просмотров и не так давно группа KAZKA выпустила англоязычную версию мегахита “Плакала“.

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Теги: поп, группа, певица, тату
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