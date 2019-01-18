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Шляпу сменил на перья: Как за 10 лет изменился Дзидзьо

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Всегда комичный и задорный Дзидзьо теперь зрелый и нежный.
Шляпу сменил на перья: как за 10 лет изменился Дзидзьо
Шляпу сменил на перья: как за 10 лет изменился Дзидзьо
instagram.com/dzidzio

Знаменитый в украинском шоубизе своими яркими концертными костюмами, и колкими часто нецензурными высказываниями Дзидзьо тоже принял участие в челлендже “10yearschallenge“. Фото поп-певец выложил у себя на странице в Instagram.

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Украинского певца Дзидзьо эти 10 лет однозначно поменяли, и это можно заметить не только по фото.

Артист активно начал сниматься и продюсировать украинские комедии. Можно подметить, что весьма успешно.

Также рост знаменитости можно увидеть и в последних музыкальных роботах. Раньше всегда "веселый разбойник" в шляпке и жилетке изменился на нежного и романтического мужчину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодію разом з ВАМИ! Дякую😉#10yearschallenge

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Напомним, уже появился официальный трейлер романтической комедии “DZIDZIO Перший раз“.
 

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Теги: Дзидзьо, челендж, артист, звезда
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