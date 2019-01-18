Всегда комичный и задорный Дзидзьо теперь зрелый и нежный.

Шляпу сменил на перья: как за 10 лет изменился Дзидзьо instagram.com/dzidzio

Знаменитый в украинском шоубизе своими яркими концертными костюмами, и колкими часто нецензурными высказываниями Дзидзьо тоже принял участие в челлендже “10yearschallenge“. Фото поп-певец выложил у себя на странице в Instagram.

Читай также: Трейлер украинской комедии раскритиковали за пошлый юмор и секс

Украинского певца Дзидзьо эти 10 лет однозначно поменяли, и это можно заметить не только по фото.

Артист активно начал сниматься и продюсировать украинские комедии. Можно подметить, что весьма успешно.

Также рост знаменитости можно увидеть и в последних музыкальных роботах. Раньше всегда "веселый разбойник" в шляпке и жилетке изменился на нежного и романтического мужчину.

Напомним, уже появился официальный трейлер романтической комедии “DZIDZIO Перший раз“.

