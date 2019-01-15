Сестра Ким Кардашян взбудоражила сеть вызывающими фото

Длинные ноги, пышные губы и сексуальный взгляд ошеломили фанов Дженнер.

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21 летняя сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер взбудоражила сеть откровенными фото. Снимки в розовом и золотистом платье можно увидеть на страничке Кайли в Instagram.

Молодая мама, светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер после родов вернулась в умопомрачительную форму. Кайли тщательно следит за своей фигурой и постоянно делится новыми успехами по достижению цели и показывает свой путь к утонченным параметрам.

Знаменитость нисколько не боится эпатировать публику и частенько дает подписчикам поглазеть на откровенное портфолио.

Напомним, в прошлом году самая младшая сестра семейства Кардашьян стала мамой.

А вскорее стала самой высокооплачиваемой звездой в Instagram.