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Сестра Ким Кардашян взбудоражила сеть вызывающими фото

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Длинные ноги, пышные губы и сексуальный взгляд ошеломили фанов Дженнер.
Сестра Ким Кардашян взбудоражила сеть вызывающими фото
Сестра Ким Кардашян взбудоражила сеть вызывающими фото
Instagram.com/kyliejenner Подтвержденный

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21 летняя сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер взбудоражила сеть откровенными фото. Снимки в розовом и золотистом платье можно увидеть на страничке Кайли в Instagram.

Молодая мама, светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер после родов вернулась в умопомрачительную форму. Кайли тщательно следит за своей фигурой и постоянно делится новыми успехами по достижению цели и показывает свой путь к  утонченным параметрам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Знаменитость нисколько не боится эпатировать публику и частенько дает подписчикам поглазеть на откровенное портфолио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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felt like a flamingo in this dress 🌺

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💝

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Напомним, в прошлом году самая младшая сестра семейства Кардашьян стала мамой.

А вскорее стала самой высокооплачиваемой звездой в Instagram.

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Теги: кардашьян, сестра, тело, фото
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