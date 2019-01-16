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Дерзкая и независимая: премьера клипа Арианы Гранде

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В новом клипе молодая певица поет о независимости от мужчин и если чего-то хочешь, то это будет - и о исполнение желаний.
Дерзкая и независимая: премьера клипа Ариани Граанде
Дерзкая и независимая: премьера клипа Ариани Граанде
Instagram.com/arianagrande

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Американская актриса и певица - Ариана Гранде представила клип на сингл “7 Rings“, режиссером которого выступила Ханна Люкс Дэвис (она же снимала ее клип на “Breathin“). Об этой новости молодая знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.

В видео певица, как всегда, показывает свою изящную фигуру и позирует в откровенных нарядах. По задумке клипа она беззаботно живет в огромном доме, где устраивает вечеринки с подругами и поет о том, что если она чего-то хочет — это у нее обязательно будет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Клип моментально набирал за несколько часов миллионы просмотров. Сама звезда подливает масло в огонь, выкладывая все новые сексапильные фото на своей страничке.

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Напомним, Ариане Гранде всего 25 лет, но она уже собирает миллионные  стадионы, имеет многочисленные награды и четыре студийных альбомы.

Также ранее сообщалось, Ариана Гранде отменила собственную свадьбу, после объявленной четыре месяца назад помолвки.

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Теги: певица, звезда, клип
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