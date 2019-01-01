Неизданное Кузьмы Скрябина: премьера новой песни "Сонце замість шапки"

Группа "Скрябин" выпустили новую песню "Сонце замість шапки" с голосом вокалиста Андрея Кузьменко.

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“Скрябин“ — музыкальный проект украинского музыканта Андрея Кузьменко. Сам он был вокалистом группы, известен также под псевдонимом Кузьма, который трагически погиб в ДТП в 2015 году.

Презентация трека состоится на Люкс ФМ сегодня, 18 января. Об этом сообщается на страничке группы “Скрябин“ в Facebook.

“18 січня на Люкс ФМ будемо слухати його, як вперше... Він наспівував ідеї і залишав їх на потім. Але “потім“ не настало...Завтра о 9.00 на одній з улюблениих радіостанцій Кузьми здійсниться прем'єра - вперше прозвучить раніше невидана пісня авторства Андрія Кузьменка - “Сонце замість шапки“. Кілька стрічок, чіпляючих душу, знайомий до болі голос, невимушена мелодія. Ми підхопили те, що він нам залишив, оживили і даруємо вам“, - пишет группа “Скрябин“.

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Дело в том, что у группы сохранились неизданные аудио и тексты песен Андрея. Это рабочие наброски на компьютере Кузьмы, или даже демо-записи, из которых потом выходили песни.

Одна из таких композиций оказалась довольно хорошего качества. Ребята превратили ее в полноценную песню, а еще один куплет напела бэк-вокалистка группы Ольга Лизгунова.



Напомним, 17 августа, Кузьме “Скрябину“ исполнилось бы 50 лет.

Также ранее сообщалось, в Одессе поклонники Кузьмы Скрябина открыли стену памяти певца.