"Крепостная": вышел первый трейлер костюмированной драмы

В трейлере сериала "Крепостная" зрителей познакомили с сюжетом и представили основных персонажей.

25 февраля в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера масштабной костюмированной драмы "Крепостная" производства Starlight Films и FILM.UA. Больше года команда работала над созданием сериала. Шоураннер проекта – Тала Пристаецкая.

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18 января в социальных сетях появился трейлер, который приоткрывает дверь в мир "Крепостной" - знакомит с сюжетом и представляет основных персонажей сериала. Роскошные наряды, балы, харизматичные герои, невероятная любовь и всепоглощающая страсть – все это ждет зрителей уже через месяц.

Действие сериала происходит в Черниговской губернии 19 века. По сюжету крепостная Катерина Вербицкая воспитывалась как барышня благородных кровей своей крестной матерью Анной Червинской, но для всего мира – она лишь собственность помещика Петра Червинского. В Катерину влюбляется дворянин Алексей Косач, не догадываясь о ее происхождении. На пути к свободе и любви крепостной придется преодолеть множество испытаний.

В главных ролях: Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Олеся Жураковская, Анна Сагайдачная, Ксения Мишина, Михаил Гаврилов, Юлия Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Слава Красовская, Тарас Цымбалюк, Инна Рощина и др.

Напомним, ранее героини сериала "Крепостная" появились в Instagram.