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Вслед за Ани Лорак: Светлана Лобода стала судьей российского шоу

Комментариев: 1
Украинская певица Светлана Лобода согласилась работать в российском вокальном проекте.
Светлана Лобода стала судьей российского шоу
Светлана Лобода стала судьей российского шоу
instagram.com/lobodaofficial/

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода стала тренером российского шоу “Голос.Дети“.

Об этом передает издание Super со ссылкой на собственные источники.

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Если верить инсайдерам, тренерами проекта стали музыканты Пелагея и Валерий Меладзе, а также певица Светлана Лобода. У артистки уже есть подобный опыт - она была тренером первого сезона украинского шоу “Голос.Діти“ в компании с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

 

Тина Кароль, Олег Скрипка и Светлана Лобода в
Тина Кароль, Олег Скрипка и Светлана Лобода в "Голос.Діти"
Кадр из видео

 

Светлана Лобода - не первая украинская артистка, которая является тренером российского шоу. Еще в августе 2018 года стало известно, что Ани Лорак согласилась стать тренером российского проекта “Голос страны“.

Напомним, недавно Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту. Как это было, смотрите здесь.

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Теги: Светлана Лобода, Голос.Дети
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  18.01.2019, 14:24
Оценка:  -1
pусский
Всё же великая страна Россия, у нас все национальности могут отлично жить и работать - Ровшан с Джумшудом, Лорак с Лободой, Рой Джонс и Монсон - а всё потому, что мы ссым на Пиндосию и не злопамятные, не то что последователи Стёпки Бандеры, тюремного петушатины!..
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