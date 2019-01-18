Вслед за Ани Лорак: Светлана Лобода стала судьей российского шоу

Украинская певица Светлана Лобода согласилась работать в российском вокальном проекте.

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода стала тренером российского шоу “Голос.Дети“.

Об этом передает издание Super со ссылкой на собственные источники.

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Если верить инсайдерам, тренерами проекта стали музыканты Пелагея и Валерий Меладзе, а также певица Светлана Лобода. У артистки уже есть подобный опыт - она была тренером первого сезона украинского шоу “Голос.Діти“ в компании с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

Тина Кароль, Олег Скрипка и Светлана Лобода в "Голос.Діти" Кадр из видео

Светлана Лобода - не первая украинская артистка, которая является тренером российского шоу. Еще в августе 2018 года стало известно, что Ани Лорак согласилась стать тренером российского проекта “Голос страны“.

Напомним, недавно Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту. Как это было, смотрите здесь.