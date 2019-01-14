Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, как поддерживать идеальную фигуру после праздников

Котова подчеркивает, что нельзя забывать про воду.

Экс-солистка “ВИА Гры“ Татьяна Котова поделилась снимками с идеальным телом и рассказала о своей схеме правильного питания в Instagram.

“Праздники подошли к концу и настало время для разгрузочных дней. В такие дни важно продумать заранее общую схему питания и ее придерживаться“, - говорит Котова.

Для тех, кто не вернулся к нормальному режиму питания или не может взять себя в руки, артистка предлагает разгрузочные дни.

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На завтрак (примерно в 8-9) мы едим 200 граммов любой каши на воде или обезжиренного творога, или зелёный салат и вареные яйца.

На утренний перекус( примерно в 11:00) можно апельсин, яблоко, (любой другой фрукт) , 7-8 миндальных орехов.

В обед (в 13:00) лучше всего порция супа на овощном бульоне, или овощной зелёный салат с льняным маслом, порция рыбы, мяса или птицы без посыпок и панировок. Можно съесть даже котлетки, но приготовленные на пару.

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Дневной перекус (16:00-17:00) немного сухофруктов или батончик мюсли или 3 хлебца, или орехи.

Ужин (19:00-20:00) порция рыбы, мяса, птицы, яичных белков, креветок, или немного творога.

Также певица подчеркивает, что нельзя забывать про воду. На день нужно пить приблизительно 2 литра чистой воды, если не имеется отеков и медицинских противопоказаний.

Не забываем поменьше солить блюда и в день пить не более 1 чашки черного кофе. На вечер вместо чая лучше сделать отвар из шиповника.

Напомним, группа “ВИА Гра“, которая в очередной раз обновила состав, презентовала клип на песню “Я полюбила монстра“.