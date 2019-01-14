Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, как поддерживать идеальную фигуру после праздников
Экс-солистка “ВИА Гры“ Татьяна Котова поделилась снимками с идеальным телом и рассказала о своей схеме правильного питания в Instagram.
“Праздники подошли к концу и настало время для разгрузочных дней. В такие дни важно продумать заранее общую схему питания и ее придерживаться“, - говорит Котова.
Для тех, кто не вернулся к нормальному режиму питания или не может взять себя в руки, артистка предлагает разгрузочные дни.
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На завтрак (примерно в 8-9) мы едим 200 граммов любой каши на воде или обезжиренного творога, или зелёный салат и вареные яйца.
На утренний перекус( примерно в 11:00) можно апельсин, яблоко, (любой другой фрукт) , 7-8 миндальных орехов.
В обед (в 13:00) лучше всего порция супа на овощном бульоне, или овощной зелёный салат с льняным маслом, порция рыбы, мяса или птицы без посыпок и панировок. Можно съесть даже котлетки, но приготовленные на пару.
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Дневной перекус (16:00-17:00) немного сухофруктов или батончик мюсли или 3 хлебца, или орехи.
Ужин (19:00-20:00) порция рыбы, мяса, птицы, яичных белков, креветок, или немного творога.
Также певица подчеркивает, что нельзя забывать про воду. На день нужно пить приблизительно 2 литра чистой воды, если не имеется отеков и медицинских противопоказаний.
Не забываем поменьше солить блюда и в день пить не более 1 чашки черного кофе. На вечер вместо чая лучше сделать отвар из шиповника.
Праздники подошли к концу и настало время для разгрузочных дней.🤩 В такие дни важно продумать заранее общую схему питания и ее придерживаться.☝ 📌На завтрак (примерно в 8-9) мы едим 200 граммов любой каши на воде или обезжиренного творога, или зелёный салат и вареные яйца. 📌На утренний перекус( примерно в 11:00) можно апельсин, яблоко, (любой другой фрукт) , 7-8 миндальных орехов. 📌В обед (в 13:00) лучше всего порция супа на овощном бульоне, или овощной зелёный салат с льняным маслом, порция рыбы, мяса или птицы без посыпок и панировок. Можно съесть даже котлетки, но приготовленные на пару. 📌Дневной перекус (16:00-17:00) немного сухофруктов или батончик мюсли или 3 хлебца, или орехи. 📌Ужин (19:00-20:00) порция рыбы, мяса, птицы, яичных белков, креветок, или немного творога. . И конечно не забываем про воду и пьем приблизительно 2 литра чистой воды в день, если не имеется отеков и медицинских противопоказаний.💧 Поменьше стараемся солить блюда и в день пить не более 1 чашки черного кофе. ☕ На вечер вместо чая лучше сделать отвар из шиповника. . А ты уже вернулась к нормальному режиму питания или все не можешь взять себя в руки ? #kotova_beauty
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Напомним, группа “ВИА Гра“, которая в очередной раз обновила состав, презентовала клип на песню “Я полюбила монстра“.
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