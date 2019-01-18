Когда Оля Полякова выпустит новый альбом: названа дата
Популярная исполнительница Оля Полякова сделала подарок поклонникам в собственный день рождения - она назвала дату выхода своего нового мини-альбома.
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Второй ЕР артистки получил название “Королева ночи“. Его премьера состоится 1 февраля. Остальными подробностями артистка поделилась на своей официальной странице в социальной сети Facebook:
В новый альбом войдут 7 песен: пять из них поп-дива представила во время одноименного гранд-шоу во Дворце спорта 26.10.18, а песни “Королева Ночи“ и “Бывший“ давно стали бестселлерами в украинском шоу-бизнесе.
Примечательно, что новый материал значительно отличается от старых песен Оли Поляковой:
Поскольку аудитория певицы с момента премьеры первого альбома стала значительно шире, новый материал претерпел кардинальных изменений: сюжеты песен приобрели новые интонации, тексты стали откровенней и драматичней, а эстетика 90-х стала одной из главных музыкальных фишек поп-дивы наряду с более роковым звучанием.
Послушать ЕР “Королева ночи“ Оли Поляковой с 9:00 1 февраля можно будет здесь:
Первый альбом Оли Поляковой "Шлепали шлепки" вышел в январе 2017 года. В него вошло 12 песен, среди которых - на тот момент самые известные хиты артистки: "Шлепки", "Люли", "Любовь-морковь", "Первое лето без него".
Напомним, ранее Оля Полякова показала, как изменилась за 10 лет.
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