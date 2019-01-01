Спустя 20 лет: Игорь Кондратюк нашел первую победительницу "Караоке на майдане"

Самой поющей телеигре Украины "Караоке на майдане" исполняется 20 лет: что ожидает зрителей в праздничном выпуске.

Первый эпизод “игры для тех, кто любит петь“ - “Караоке на майдане“ - появился на телеэкранах 17 января 1999 года с её автором и бессменным ведущим Игорем Кондратюком. А сама игра успела настолько полюбиться зрителям, что в каждом городе Украины начали проводить собственные игры на главных городских площадях.

Уже в это воскресенье, 20 января, на телеканале СТБ выйдет праздничный выпуск к 20-летию самой народной передачи “Караоке на майдане“. Игорь Кондратюк каждый раз придумывает чем же удивить зрителей, исключением не станет и праздничная передача. Отдать должное своей “альма-матер“, и спеть в праздничном эфире программы “Караоке на майдане“ пришло очень много звездных участников караоке разных лет: ALYOSHA, Тарас Тополя (“Антитіла“), Наталья Валевская, Вика (“НеАнгелы“), группа AVIATOR, Яна Соломко, Маша Собко, Александр Скичко, Мила Нитич, Павел Табаков, Петр Дмитриченко, Адам Горбатюк и другие.

Читай также: Кто выиграет финал “Караоке на майдане“ и автомобиль

Да, все эти артисты в свое время участвовали в “Караоке на майдане“! Как стало известно, по уважительным причинам не смогли принять участие в съемках Макс Барских, Тина Кароль, Надя Дорофеева (“Время и Стекло“), и KADNAY, которые также в свое время пели в легендарной программе.

Также, по личному приглашению Игоря Кондратюка, посетила съемки и спела, первая победительница “Караоке на майдане“ - Даша Михайленко. Телеведущий разместил в своем Facebook-аккауеие пост, куда прикрепил фото первой победительницы и попросил помощи в поисках и девушку нашли буквально за 2 часа - сила соцсетей сработала!

Даша Михайленко Master Management

Даша Михайленко рассказала:

Это было что-то удивительное, потому что все происходило так быстро. Я укладывала детей спать и через 2 часа открываю Facebook и вижу, что мне все пишут. И там две тысячи перепостов объявления Игоря, о том, чтобы меня найти. Я была очень удивлена. Но это было так классно, что меня ищут, через 20 лет. Я рассказала детям, они поддержали и сказали, чтобы я пошла и спела в юбилейной программе “Караоке“.

Для победы в первой программе Даши хватило всего 6 грн 10 коп. (соперник собрал 3 грн 80 коп.), то есть болельщики бросали копейки!

Читай также: “Точно не Каменских“: Игорь Кондратюк назвал свой топ артистов года

Был сюрприз и для самого создателя и ведущего телепрограммы Игоря Кондратюка.Представитель Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировала и вручила Игорю Кондратюку дипломы о фиксировании и присвоении двух рекордов “Самый длительный период ведения развлекательной передачи“ и “Самый длительный период выхода развлекательной программы в телеэфире Украины“!

Смотрите юбилейную программу к 20-летию “Караоке на майдане“ 20 января в 10:20 на канале СТБ.

К слову, это будет последний выпуск программы, который выйдет на телеканале СТБ. Также не известно, будет ли программа иметь продолжение в эфире другого канала.

Напомним, ранее мы показывали, как украинская певица Оля Полякова изменилась за 10 лет. Фотоподборку смотрите здесь.