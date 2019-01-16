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60-летняя Мишель Пфайффер завела аккаунт в Instagram

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Актриса Мишель Пфайффер зарегистрировалась в социальной сети Instagram: что публикует звезда на своей странице.
Мишель Пфайффер завела аккаунт в Instagram
Мишель Пфайффер завела аккаунт в Instagram
getty images

60-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер зарегистрировалась в социальной сети Instagram.

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В среду, 16 января, в аккаунте звезды был опубликован первый пост. Мишель решила оригинальным образом поздороваться со своими поклонники - они запостила отрывок из фильма “Бэтмен возвращается“, в котором сыграла Женщину-кошку. В ролике она исполняет акробатические трюки, приближается к Бэтмену, и говорит “Мяу“. Видео Пфайффер подписала так:

Мяу, Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEOW Instagram.

Допис, поширений Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Пока что на профиль Мишель Пфайффер подписались только 16 тысяч человек, однако их количество наверняка будет стремительно расти: у актрисы нет профилей в других социальных сетях, поэтому Instagram - пока что единственный способ следить за личной жизнью звезды Голливуда.

Мишель Пфайффер получила мировую популярность в 80-х, снявшись в фильмах “Леди-ястреб“, “Иствикские ведьмы“ и “Замужем за мафией“. Она является лауреатом премий “Золотой глобус“ и BAFTA, трижды номинировалась на “Оскар“. В 2018 году снялась в фильме Marvel “Человек-муравей и Оса“.

 

Мишель Пфайффер в 2018 году
Мишель Пфайффер в 2018 году
getty images

 

Напомним, украинская группа KAZKA установила впечатляющий рекорд. Подробности читайте здесь.

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Теги: Мишель Пфайффер, Instagram, видео
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