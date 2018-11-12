Молодой украинский певец ALEKSEEV презентовал новый клип на песню "Как ты там".

"Как ты там": ALEKSEEV выпустил автобиографический клип пресс-служба

Не так давно молодой украинский певец ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет, закончились.



Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей странице в соцсети Instagram, а новый сингл “Как ты там“ посвятил этой главе своей жизни.

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Долгожданный клип на песню, премьера которого состоялась 17 января, отзеркалил всю историю пережитого певцом. Режиссировал видеоработу продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук.

Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.





Смотрите клип ALEKSEEV на песню “Как ты там“ здесь:

Напомним, ранее мы показывали, с кем проводит свободное время разводящаяся украинская певица Ани Лорак - наставница ALEKSEEV в шоу “Голос країни“.