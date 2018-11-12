"Как ты там": ALEKSEEV выпустил автобиографический клип
Не так давно молодой украинский певец ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет, закончились.
Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей странице в соцсети Instagram, а новый сингл “Как ты там“ посвятил этой главе своей жизни.
В какой-то момент я почувствовал, что стал полностью счастливым человеком. Мы нашли правильный баланс: с одной стороны - любимая работа, преданные поклонники, успех, с другой - семья. Да, именно так. Мы стали настоящей семьей. Часто ездили к моей маме, оставались там на несколько дней. Казалось, нашли правильный баланс. Были мысли о свадьбе. Ты помогала мне с моей одеждой - я всегда был готов с иголочки к любому выезду, хоть через минуту. Мне нравились твои увлечения дизайном, твои попытки жить не только моими потребностями, но и найти себя. Мы строили большие планы на будущее, стали очень сплочёнными. Но, в один момент всё нарушилось, в моей жизни появился другой человек. Сначала это были безобидные разговоры, которые я периодически прекращал, понимая, что мне нельзя. Я регулярно ставил себе запреты на наше общение и все время их нарушал. На инстинктивном уровне почувствовал, что хочу заботиться о ней, что ощущаю что-то родное и близкое. В последствии узнал, что она, как и я росла без отца. Я понимал, что у нас ничего не может быть, но при этом чувствовал большое желание встретиться. Дальше снова был запрет, который в этот раз длился несколько месяцев. В один день пришёл в отель после концерта и увидел фотографию, которую порекомендовал мне Инстаграм, и это была - она. Решился написать. Переписывались всю ночь. На следующий день разозлился на себя и опять всё прекратил. И так было постоянно, пока я не понял, что безнадежно влюблён. В мою жизнь пришла какая-то невесомость. Я был загнан ею в угол. С одной стороны - верность, преданность, понимание, счастье. С другой - любовь, трепет, волнение и желание быть вместе. Я ходил, как пьяный, и понимал, что ношу в своей голове две правды. Что никто ни в чём не виноват, особенно ты. Как мне распорядиться своей жизнью? Как во всём признаться? Что делать? Это было невыносимо. Через какое-то время я понял, что нам придётся расстаться и я должен уйти... #ALEKSEEV #16ноября #кактытам #Алексеев
Читай также: ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке и презентовал трогательный сингл
Долгожданный клип на песню, премьера которого состоялась 17 января, отзеркалил всю историю пережитого певцом. Режиссировал видеоработу продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук.
Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.
Смотрите клип ALEKSEEV на песню “Как ты там“ здесь:
Напомним, ранее мы показывали, с кем проводит свободное время разводящаяся украинская певица Ани Лорак - наставница ALEKSEEV в шоу “Голос країни“.
Полная версия правил