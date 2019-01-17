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Дантес рассказал, какие предпочитает булки

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Муж Нади Дорофеевой составил забавный топ-5.
Дантес рассказал, какие предпочитает булки
Дантес рассказал, какие предпочитает булки
instagram.com/vladimirdantes

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Украинский певец Владимир Дантес продолжает удивлять подписчиков в Instagram. Муж Нади Дорофеефой решил выяснить, как привлечь большую аудиторию к новому снимку в соцсети.
Дантес опубликовал черно-белое фото, сделанное для журнала “Pink“. Но вот подпись к снимку выбрал весьма оригинальную.

Вчера узнал, что цифры (типа Топ 5 фильмов, Топ 5 мест к посещению) привлекают внимание к посту! Под это фото я выбрал Топ 5 хлебобулочных изделий моей жизни!, - сообщил Владимир. 
 

Полностью рейтинг Дантеса выглядит так

На пятом месте Салтовский Слобожанский батон. 

Ну тут все просто. Это самый популярный батон в моем родном городе Харькове. Поэтому все его ели

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Четвертую строчку топа занимает Булочка “Дружная Семейка“. 

Незаменима в семьях, которые балансируют на грани развода. Ее сладость и необычная форма не раз сдерживала пары от неверного шага.

На третье место Дантес поставил батон нарезной. 

Хлеб для всех студентов, холостяков и ленивых. Вкус спорный, портиться достаточно быстро, но мороки с ножами легко избежать. Как и порезов от этих дурацких ножей.

Второе место в багета.

Вкусно, быстро набирает популярность после слов “И вальсы Шуберта, и хруст французской булки..“ Быстро сохнет, но благодаря непривычной форме попадает на второе место.

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И самое вкусное хлебобулочное изделие, по мнению Владимира Дантеса, - это гречневый хлеб (багет).
 

100% лидер. Вкусный! Он соединяет в себе и хлеб и кашу. Очень много полезных веществ. А самое главное, гречневый хлеб рекомендуют людям страдающим от избыточного веса.

 

В конце топ-5 Дантес написал небольшой анонс. Певец планирует составить еще один рейтинг, но при условии, что пост соберет 40 тысяч лайков.

Если соберется 40К лайков -следующие Топ 5 будут про знаки зодиака, - написал певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера узнал, что цифры (типа Топ 5 фильмов, Топ 5 мест к посещению) привлекают внимание к посту! Под это фото я выбрал Топ 5 хлебобулочных изделий моей жизни! 5️⃣ Салтовский Слобожанский батон Ну тут всё просто. Это самый популярный батон в моём родном городе Харькове. Поэтому все его ели. 4️⃣ Булочка «Дружная Семейка» Незаменима в семьях, которые балансируют на грани развода. Её сладость и необычная форма не раз сдерживала пары от неверного шага. 3️⃣ Батон нарезной Хлеб для всех студентов, холостяков и ленивых. Вкус спорный, портиться достаточно быстро, но мороки с ножами легко избежать. Как и порезов от этих дурацких ножей. 2️⃣ Багет. Вкусно, быстро набирает популярность после слов «И вальсы Шуберта, и хруст французской булки..» Быстро сохнет, но благодаря непривычной форме попадает на второе место. 1️⃣ Гречневый хлеб ( багет) 100% лидер. Вкусный! Он соединяет в себе и хлеб и кашу. Очень много полезных веществ. А самое главное, гречневый хлеб рекомендуют людям страдающим от избыточного веса. Если соберется 40К лайков -следующие Топ 5 будут про знаки зодиака 😂😂😂 Фото by @pink_magazine_ua #топ5 #топ5 #хлеб #fun #юмор

Публикация от Vladimir Dantes (@vladimirdantes)

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Владимир Дантес - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы “ДиО.фильмы“, которая распалась в 2015 году. 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы “Время и Стекло“ Надеждой Дорофеевой.  В сентябре 2018 года дебютировал со своим авторским видеоблогом под названием “Муж Нади Дорофеевой“.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, муж Нади Дорофеевой
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