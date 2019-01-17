Дантес рассказал, какие предпочитает булки

Муж Нади Дорофеевой составил забавный топ-5.

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Украинский певец Владимир Дантес продолжает удивлять подписчиков в Instagram. Муж Нади Дорофеефой решил выяснить, как привлечь большую аудиторию к новому снимку в соцсети.

Дантес опубликовал черно-белое фото, сделанное для журнала “Pink“. Но вот подпись к снимку выбрал весьма оригинальную.

Вчера узнал, что цифры (типа Топ 5 фильмов, Топ 5 мест к посещению) привлекают внимание к посту! Под это фото я выбрал Топ 5 хлебобулочных изделий моей жизни!, - сообщил Владимир.



Полностью рейтинг Дантеса выглядит так:

На пятом месте Салтовский Слобожанский батон.

Ну тут все просто. Это самый популярный батон в моем родном городе Харькове. Поэтому все его ели

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Четвертую строчку топа занимает Булочка “Дружная Семейка“.

Незаменима в семьях, которые балансируют на грани развода. Ее сладость и необычная форма не раз сдерживала пары от неверного шага.

На третье место Дантес поставил батон нарезной.

Хлеб для всех студентов, холостяков и ленивых. Вкус спорный, портиться достаточно быстро, но мороки с ножами легко избежать. Как и порезов от этих дурацких ножей.

Второе место в багета.

Вкусно, быстро набирает популярность после слов “И вальсы Шуберта, и хруст французской булки..“ Быстро сохнет, но благодаря непривычной форме попадает на второе место.

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И самое вкусное хлебобулочное изделие, по мнению Владимира Дантеса, - это гречневый хлеб (багет).



100% лидер. Вкусный! Он соединяет в себе и хлеб и кашу. Очень много полезных веществ. А самое главное, гречневый хлеб рекомендуют людям страдающим от избыточного веса.

В конце топ-5 Дантес написал небольшой анонс. Певец планирует составить еще один рейтинг, но при условии, что пост соберет 40 тысяч лайков.

Если соберется 40К лайков -следующие Топ 5 будут про знаки зодиака, - написал певец.

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Владимир Дантес - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы “ДиО.фильмы“, которая распалась в 2015 году. 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы “Время и Стекло“ Надеждой Дорофеевой. В сентябре 2018 года дебютировал со своим авторским видеоблогом под названием “Муж Нади Дорофеевой“.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, когда у них с Дантесом будут дети.