Ирина Билык похвасталась любимыми мужьями

Певица Ирина Билык присоединилась к #10yearschallenge.

Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: Самые сексуальные женщины планеты: ТОП-10 звезд

Украинская певица Ирина Билык решила принять участие в популярном флешмобе в Instagram #10yearschallenge.

Пользователи сети выкладывают два снимка для сравнения - современное и сделанное 10 лет назад.

Но украинская звезда решила немного соригинальничать. Билык опубликовала фото со своими мужьями разрывом в 10 лет.

Читай также: Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем

Так, на первом снимке певица вместе со своим четвертый мужем танцором Дмитрием Дикусаром. А на втором – с нынешним мужем, продюсером Асланом Ахмадовым. Кадр она подписала так:



10 лет для внешности и статуса... Это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!

Читай также: “Крепостная“: героини сериала появились в Instagram

Ирина Билык была замужем за Дмитрием Дикусаром с октября 2007 по 2010. Брак пара заключила в Рио-де-Жанейро.



А о браке Ирины Билык с известным режиссером, продюсером и стилистом Асланом Ахмадовым стало известно в 2016 году. Но в окружении певицы рассказали, что свадьба состоялась еще три года назад. У пары есть сын Табриз, который появился на свет 8 декабря 2015 года с помощью суррогатной матери.



Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась успехами сына Вениамина.