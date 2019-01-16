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Группа KAZKA установила впечатляющий рекорд

Комментариев: 1
Украинская группа KAZKA похваталась очередным рекордом, который поставила благодаря песне "Плакала".
Группа KAZKA установила впечатляющий рекорд
Группа KAZKA установила впечатляющий рекорд
instagram.com/kazka.band

Хит молодой группы KAZKA “Плакала“ в очередной раз побил рекорд по прослушиваниям.

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Количество прослушиваний песни “перевалило“ за 200 миллионов. Об этом радостном событии участники коллектива рассказали на официальной странице KAZKA  в соцсети Instagram:

“Плакала“ сумарно зібрала в YouTube 200 (!!!) МІЛЬЙОНІВ переглядів! Уявіть, кожна 37 людина в світі мала можливість почути нашу пісню.

Песня “Плакала“ вышла в апреле 2018 года и тут же начала бить всевозможные рекорды - хит собрал 50 миллионов прослушиваний лишь на YouTube менее чем за полгода (ранее ни одной украиноязычной песне это не удавалось), композиция долгое время возглавляла всевозможные чарты Украины, России, Болгарии, Молдавии.

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Более того, песня “Плакала“ находилась в топ-20 мирового (!!!) чарта Shazam. Ее уже перепели на множестве языков, а недавно сами участники KAZKA представили англоязычную версию хита (слушайте ее здесь).

Напомним, группа KAZKA участвует в Нацотборе на “Евровидение-2019“. Что сейчас известно о группе, читайте здесь.

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Теги: KAZKA, Плакала, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес    17.01.2019, 15:29
Оценка:  0
Антибес
Очередная группа одной песни локального масштаба...Через год об этой группе мало кто будет помнить.
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