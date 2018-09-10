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День рождения Оли Поляковой: за что мы любим главную Королеву ночи Украины

Комментариев: 2
В четверг, 17 января, популярной украинской певице Оле Поляковой исполнилось 35 лет.
День рождения Оли Поляковой: за что мы любим главную Королеву ночи Украины
День рождения Оли Поляковой: за что мы любим главную Королеву ночи Украины
Антон Кулаковский

Популярная украинская исполнительница, Суперблондинка и Королева ночи Оля Полякова 17 января отмечает свое 35-летие. Свой день рождения артистка отмечает в Таиланде вместе с семьей.

В честь праздника Ivona решила вспомнить, за что в Украине обожают Олю Полякову.

  • Яркие хиты

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Песни Оли Поляковой слушают все - от детей до пенсионеров. В лирических текстах артистки каждый может найти что-то для себя, а заводные ритмы не позволяют усидеть на месте.

  • Незабываемое шоу

Любое событие, на котором появляется Оля Полякова, приобретает совершенно новых - ярких красок. А шоу во Дворце спорта в 2018 году окончательно закрепило за артисткой звание главной Королевы ночи Украины (как прошел масштабный концерт певицы, читайте здесь).

  • Потрясающая внешность

В свои 35 лет Оля Полякова выглядит так, что позавидовать может каждая девушка. Стройная подтянутая фигура, длинные ноги (которые уже давно являются одной из главных “фишек“ певицы - у них уже даже есть свой Instagram-аккаунт), ухоженное лицо - видно, что артистка постоянно работает над собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну как вы там без меня?)))

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

  • Голос

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Оля Полякова обладает вокальным диапазоном в 4 октавы - она окончила консерваторию имени Петра Чайковского и получила диплом оперной певицы.

  • Чувство юмора

Певица не боится смеяться над собой и регулярно радует поклонников своим позитивным отношением к жизни. Не зря ее взяли судьей юмористического шоу “Лига смеха“.

  • Дети

Олю Полякову часто называют “ходячим ксероксом“ - ее старшая дочь 13-летняя Маша похожа на свою звездную маму, как две капли воды.

А семилетняя Алиса вовсю идет по стопам мамы - блестает красотой и начинает петь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказала, я могу лучше чем Маша, может?))))

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, отдыхая в Таиланде Оля Полякова подхватила вирус и заболела. Надеемся, ей удалось выздороветь и артистка сможет полноценно отпраздновать день рождения.

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Теги: Оля Полякова, фото, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.01.2019, 12:22
Оценка:  0
гость
Низкосортная музыка + дебыльные тексты + блядский имидж = одна из популярнейших звёзд хохляндии.
pусский  (аноним)  17.01.2019, 11:50
Оценка:  +1
pусский
За то, что всегда показывает ляжки и подержанный голый пукан, больше не за что любить безголосую мокрощелку.
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