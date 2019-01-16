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Отпуск закончился: Настя Каменских и Потап улетели работать в США

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Украинские музыканты Настя Каменских и Потап прилетели в Лос-Анджелес: что артисты делают в США.
Отпуск закончился: Настя Каменских и Потап улетели работать в США
Отпуск закончился: Настя Каменских и Потап улетели работать в США
instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских отправилась работать в Лос-Анджелес с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потап).

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В США они полетели прямиком из Мексики, где вместе отдыхали. В Лос-Анджелесе артисты проводят промотур проекта NK Насти Каменских. Так, на своей странице в социальной сети Instagram исполнительница показала бэкстэйдж со съемок на одном из испаноязычных американских телеканалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s begin #peligrosopromorun in Los Angeles 😱😍

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Кадрами с той же студии поделился и Потап:

Находят Потап и Настя Каменских и время на отдых - в США они встретились с солистом группы “Время и Стекло“ Алексеем Завгородним и его женой Анной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это было самое вкусное утро 😋🍬

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники давно подозревают, что артистов связывает нечто большее, чем просто работа и дружба.

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Ведь Настя утверждает, что она обручена - как бы тогда ее возлюбленный относился к постоянным общим поездкам в разные страны с Потапом? Тем более, Каменских не раз подчеркивала, что Потап не является ее продюсером. Почему же он постоянно сопровождает ее в рабочих (и не только) поездках?

Некоторые даже предполагают, что музыканты уже тайно поженились. Однако сами музыканты не спешат ни подтверждать, ни опровергать эти слухи.

Напомним, ранее Настя Каменских показала пикантное фото в купальнике.

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Теги: Настя Каменских, Потап, фото
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