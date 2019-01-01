Успешные и знаменитые украинцы рассказали об успехе и творчестве

Гости ведущей Иванны Онуфрийчук в шоу "Без краватки" на НЛО TV – это знаменитые украинцы, которые достигли успеха в своем деле.

В своих интервью успешные гости шоу “Без краватки“ на НЛО TV делятся не только секретами достижениями успеха, но и рассказывают о личных предпочтениях и творчестве.

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Мы собрали самые интересные цитаты известных спортсменов, журналистов, музыкантов, модельеров и комедийных артистов о жизни, успехе, творчестве и гастрономических предпочтениях.

О жизни

Владислав Ващук:

Я бы ничего не менял – это была моя линия судьбы. И значит нужно было так сделать. Моя судьба меня многому научила. Главное было понять, какие знаки предоставляет тебе жизнь, и прочитать их для себя.

Об успехе

Олег Панюта:

Я дуже добре пам’ятаю цей момент у школі, адже жінка, яка перевіряла в нас швидкочитання, тоді передала моїй мамі, що готова поставити мені дві п’ятірки: за швидкість і за виразність читання. Можливо, в мене вже тоді було бажання розповісти про щось так, щоб мене запам’ятали – сьогодні це моя робота.

О еде

Егор Крутоголов:

Я сам вел вегетарианский образ жизни около двух лет. Это было в качестве эксперимента над своим телом: почувствую ли я какие-то изменения. В результате я ничего не почувствовал, вернулся к мясоедению, и теперь считаю людей универсальными машинами для переработки любой пищи.

Олег Скрипка:

Я колись вразив свою колишню дружину француженку – був такий період, коли в нас був дуже дешевий червоний кав’яр. І я зробив їй омлет з кав’яром. До того, як я відкрив свій ресторан, я почав експериментувати з українською кухнею. Я приготував вареники з раками. Це китайська старовинна рецептура – це не ноу-хау.

О творчестве

Руслан Квинта:

Я люблю то, чем я занимаюсь. Это мое призвание, я не могу ни на что променять свою работу. Еще я счастлив, что я столкнулся с музыкой на профессиональном уровне. Я не думаю о том, какой я популярный – для всех я обычный человек, который рад поделиться своими знаниями с теми, кому они нужны.

Melovin:

Что касается музыки – какую писать или петь – я об этом не думаю, слава богу. Иначе это было бы нечестное творчество, а я такое терпеть не могу. А вот о том, что говорить в своих песнях, я думаю всегда. Музыка отдельно от текста приходит мне в голову, и я ее пишу. Иногда я понимаю, что вот эту строчку спеть нельзя – она может вызвать плохую эмоцию, которая может человека просто убить.

Дракула остался далеко на “Евровидении“.

Олег Панюта:

Моє бажання стати актором було вторинним. Первинним було бажання співати. Мені ще зі школи здавалося, що я досить непогано співаю. В 9-му класі стався випадок, коли один із школярів-акторів при театрі-студії відмовився від своєї ролі. Я їм в цьому допоміг, бо я був тим хлопчиком, який ніколи нікому не відмовляє (усміхається). Взагалі, я вважаю, що не можна жалкувати за тими рішеннями, які ти прийняв. Можливо, вони були не такими, якими би ти хотів, щоб вони були в той момент. Але ти зробив свій вибір – і він не може бути поганим, бо він твій.

Артем Пивоваров:

Каждому из нас в возрасте 12-13 лет присущ юношеский максимализм. Я учил всю программу, которую мне давали (в музыкальной школе, – ред.), и помимо этого, показывал песни, которые разбирал сам. Я спрашивал, правильно ли я играю, а преподавателям это очень сильно не нравилось. Мы не сошлись во взглядах, а потом я несколько раз получил железной указкой по руке. Поэтому я подумал, что будет правильнее, если я буду заниматься сам.

Андре Тан:

Сейчас мы живем в то время, когда все придумано до нас. Задача дизайнера – представить свою идею в новом свете.

Иванна Онуфрийчук и Андре Тан пресс-служба НЛО TV

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