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Видео дня: нежный поцелуй Венсана Касселя и Тины Кунаки

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Супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки ожидают появления на свет их первого общего ребенка: милое видео пары.
Видео дня: нежный поцелуй Венсана Касселя и Тины Кунаки
Видео дня: нежный поцелуй Венсана Касселя и Тины Кунаки
Getty images

Не так давно стало известно, что 21-летняя модель Тина Кунаки беременна от своего супруга - 52-летнего актера Венсана Касселя.

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Девушка не скрывает свое интересное положение, а совсем наоборот - засыпает сеть фото в купальнике с беременным животом. Кроме того, Тина поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram трогательным видео, на котором нежно целуется с Венсаном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#FCKTHEWICKEDWITCHES

Допис, поширений Tina Kunakey (@tinakunakey)

Тина Кунаки и Венсан Кассель начали встречаться в 2016 году, а уже через два года сыграли свадьбу. 1 января 2019 года они объявили о том, что ждут ребенка.

Отметим, что Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Моники Беллуччи. Для Тины Кунаки этот малыш станет первым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Empereur de mon cœur

Допис, поширений Tina Kunakey (@tinakunakey)

Напомним, ранее мы показывали, как Потап выглядел в начале карьеры.

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Теги: Венсан Кассель, Тина Кунаки, видео
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