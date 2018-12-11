Видео дня: нежный поцелуй Венсана Касселя и Тины Кунаки

Супруги Венсан Кассель и Тина Кунаки ожидают появления на свет их первого общего ребенка: милое видео пары.

Не так давно стало известно, что 21-летняя модель Тина Кунаки беременна от своего супруга - 52-летнего актера Венсана Касселя.

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Девушка не скрывает свое интересное положение, а совсем наоборот - засыпает сеть фото в купальнике с беременным животом. Кроме того, Тина поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram трогательным видео, на котором нежно целуется с Венсаном.

Тина Кунаки и Венсан Кассель начали встречаться в 2016 году, а уже через два года сыграли свадьбу. 1 января 2019 года они объявили о том, что ждут ребенка.

Отметим, что Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Моники Беллуччи. Для Тины Кунаки этот малыш станет первым.

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