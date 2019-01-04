Фото яйца стало рекордсменом в Instagram: реакция украинских звезд
На днях виртуальный мир всколыхнула неожиданная новость - появился новый рекордсмен по лайкам в соцсети Instagram (ранее им являлась американская светская львица Кайли Дженнер). все бы ничего, однако установить рекорд удалось фотографии... обычного куриного яйца.
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Менее чем за 2 недели снимок собрал 45 млн лайков, а на аккаунт, опубликовавший фото, подписались 6,9 млн человек.
Кайли Дженнер, которую сместили с пьедестала, не смогла промолчать: она опубликовала видео, в котором разбивает куриное яйцо.
Украинские звезды также не смогли пройти мимо и устроили своеобразный челлендж. Они начали публиковать фотографии с куриными яйцами.
- Юморист Юрий Ткач
- Певец Иван Дорн
- Ведущий Андрей Бедняков
❗️❗️❗️❗️❗️СМОТРИТЕ КОГО Я ВСТРЕТИЛ НА ПЛЯЖЕ !!! Я редко фотографируюсь со знаменитостями, но сегодня не удержался ! Какая харизма .... мне очень жаль его , не может нормально отдохнуть.. все подходят , стараются поговорить ... очень душевное яйцо А у вас есть фото со знаменитостью ??? #фотосяйцом #яйцо #яйцорекордсмен Спокойной, Ночи, Друзяшки ———— Look whom I met on the beach!!! It’s a rare case for me to take pictures with celebrities, but today I could not miss the chance! What a charisma... I feel such a pity for it, no chance to have normal rest... everyone approaches it, tries to talk... a very heart full egg #worldrecordegg
Ранее мы писали о #10YearChallenge. Смотрите здесь, как украинские и голливудские звезды выглядели 10 лет назад.
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