Фото яйца стало рекордсменом в Instagram: реакция украинских звезд

В Instagram стремительной популярности набирает фотография обычного куриного яйца: как на это реагируют пользователи сети.

На днях виртуальный мир всколыхнула неожиданная новость - появился новый рекордсмен по лайкам в соцсети Instagram (ранее им являлась американская светская львица Кайли Дженнер). все бы ничего, однако установить рекорд удалось фотографии... обычного куриного яйца.

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Менее чем за 2 недели снимок собрал 45 млн лайков, а на аккаунт, опубликовавший фото, подписались 6,9 млн человек.

Кайли Дженнер, которую сместили с пьедестала, не смогла промолчать: она опубликовала видео, в котором разбивает куриное яйцо.

Украинские звезды также не смогли пройти мимо и устроили своеобразный челлендж. Они начали публиковать фотографии с куриными яйцами.

Юморист Юрий Ткач

Певец Иван Дорн

​Ведущий Андрей Бедняков

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