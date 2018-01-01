Узнайте, когда выйдет новый сезон сериала "Опер по вызову".

Актер Павел Вишняков полюбился украинской публике после участия в шоу “Танці з зірками 2018“. Теперь же зрители смогут насладиться игрой любимого артиста в новом сезоне сериала “Опер по вызову“.

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Четвертый сезон стартует 4 февраля в 20:30 на телеканале 2+2. Павел Вишняков сыграл в сериале главную роль - привлекательного и отчаянного оперативника Артема Трофимова, который расследует дерзкие преступления.

Сам Вишняков говорит про свою роль в “Опере по вызову“ так:

Мы снимаем сериал уже больше года, за это время вышло три сезона, а зрители видели моего Трофимова в разных образах. Перед командой “Опера“ стояло тяжелое задание – удивить и показать что-то новое. Поэтому в новых сериях все наши агенты попробуют себя в сложных спецоперациях, а опер Трофимов будет и прыгать со зданий, и биться, и даже танцевать.

Павел Вишняков возвращается на украинские телеэкраны персс-служба канала 2+2

Рискуя своей жизнью, команда Департамента криминальной разведки распутывает сверхсложные, дерзкие и крайне опасные преступления, проникая в мир криминальных сообществ. Каждое дело – вызов, каждое преступление – новая “легенда“. Но права на ошибку у агентов нет, ведь маньяки и аферисты стали еще более ловкими, и каждое спецзадание может закончится потерей для команды.

В главных ролях: Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Валентина Ищенко. Также в сериале снялись Остап и Дмитрий Ступки, Геннадий Попенко, Павел Костицын, Снежана Егорова, Семен Горов и др.

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