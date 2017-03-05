Актер из "Дизель Шоу" сменил имидж
Участник юмористической студии “Дизель Шоу“ Евгений Гашенко сменил имидж.
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В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с новой прической. Так, Евгений покрасил волосы в серебристо-пепельный цвет. Свое решение поэкспериментировать со внешностью актер аргументировал так:
Новый год - новый лук :) Проснулся, посмотрел в зеркало, и как-то скучно стало. “В светлой голове - светлые идеи“, - подумал я и стал ещё светлее.
Вот как выглядит Евгений Гашенко из “Дизель Шоу“ в 2019 году:
Новый год - новый лук :-) Проснулся, посмотрел в зеркало, и как-то скучно стало. В светлой голове - светлые идеи, подумал я и стал ещё светлее. Как вам? #времяперемен #переменыклучшему✌️ #дизельшоу #новыйлук #рестайлинг #волосы #моднаястрижка #newlook #trend #haircut #menstyle #dizelshow
А вот как Евгений Гашенко выглядел раньше:
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Напомним, 20 октября 2018 года актеры из “Дизель шоу“ попали в ужасное ДТП. Автобус Неоплан, в котором находились артисты, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы.
Ранее мы показывали, как сменила имидж украинская певица Ани Лорак. Как выглядит артистка в 2019 году, смотрите здесь.
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