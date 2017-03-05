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Актер из "Дизель Шоу" сменил имидж

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Евгений Гашенко из "Дизель Шоу" показал, как выглядит с новой прической.
Евгений Гашенко из Дизель Шоу сменил имидж: фото
Евгений Гашенко из Дизель Шоу сменил имидж: фото
instagram.com/dizelgan

Участник юмористической студии “Дизель Шоу“ Евгений Гашенко сменил имидж.

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В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с новой прической. Так, Евгений покрасил волосы в серебристо-пепельный цвет. Свое решение поэкспериментировать со внешностью актер аргументировал так:

Новый год - новый лук :) Проснулся, посмотрел в зеркало, и как-то скучно стало. “В светлой голове - светлые идеи“, - подумал я и стал ещё светлее. 

Вот как выглядит Евгений Гашенко из “Дизель Шоу“ в 2019 году:

А вот как Евгений Гашенко выглядел раньше:

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Напомним, 20 октября 2018 года актеры из “Дизель шоу“ попали в ужасное ДТП. Автобус Неоплан, в котором находились артисты, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, еще четыре человека получили травмы. 

Ранее мы показывали, как сменила имидж украинская певица Ани Лорак. Как выглядит артистка в 2019 году, смотрите здесь.

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Теги: Евгений Гашенко, Дизель Шоу, фото, смена имиджа
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