Названо имя ведущей "Грэмми-2019": что известно о красотке

Узнайте, что ожидает меломанов на церемонии вручении "Грэмми" в 2019 году.

Ведущей церемонии вручения одной из самых престижных музыкальных наград “Грэмми“ в 2019 году стала певица Алиша Киз.

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Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Алиша Киз стала ведущей "Грэмми-2019" instagram.com/aliciakeys

Также Алиша Киз опубликовала влог, в котором делится впечатлениями от своего нового статуса:

Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это – быть на сцене, гордиться своей работой и признанием. Чувствую огромную благодарность за возможность подарить эту энергию. Со мной такое случается впервые. Это потрясающе.

Как передает The New York Times, в 2019 году выбор пал на Алишу Киз, потому что очень долгое время ведущими “Грэмми“ были только мужчины. Исполнительный продюсер Grammy Awards Кен Эрлих назвал исполнительницу артисткой, в которой синтезировались “истинный музыкальный талант с искренними эмоциональными текстами“.

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61-я церемония вручения наград “Грэмми“ состоится 10 февраля в Стэйплс-Центре (Лос-Анджелес, США). Полный перечень номинантов смотрите здесь.

37-летняя Алиша Киз - певица, пианистка, автор песен, выступающая в стилях ритм-энд-блюз, соул и неосоул.

Первая популярность пришла к артистке в 2001 году, после выхода альбома Songs in A Minor. Тогда критики сравнили Алишу с такими корифеями ритм-н-блюза, как Стиви Уандер, Марвин Гей и Лорен Хилл. Алиша Киз становилась лауреатом “Грэмми“ 15 раз.

С 2010 года певица замужем за рэпером Swizz Beatz. У супругов есть два сына — 8-летний Иджипт Дауд Дин и 4-летний Дженесис Али Дин.

Алиша Киз с мужем Getty images

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