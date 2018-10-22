Названо имя ведущей "Грэмми-2019": что известно о красотке
Ведущей церемонии вручения одной из самых престижных музыкальных наград “Грэмми“ в 2019 году стала певица Алиша Киз.
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Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Также Алиша Киз опубликовала влог, в котором делится впечатлениями от своего нового статуса:
Я очень волнуюсь! У нас столько всего впереди… Знаю, какого это – быть на сцене, гордиться своей работой и признанием. Чувствую огромную благодарность за возможность подарить эту энергию. Со мной такое случается впервые. Это потрясающе.
Как передает The New York Times, в 2019 году выбор пал на Алишу Киз, потому что очень долгое время ведущими “Грэмми“ были только мужчины. Исполнительный продюсер Grammy Awards Кен Эрлих назвал исполнительницу артисткой, в которой синтезировались “истинный музыкальный талант с искренними эмоциональными текстами“.
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61-я церемония вручения наград “Грэмми“ состоится 10 февраля в Стэйплс-Центре (Лос-Анджелес, США). Полный перечень номинантов смотрите здесь.
37-летняя Алиша Киз - певица, пианистка, автор песен, выступающая в стилях ритм-энд-блюз, соул и неосоул.
Первая популярность пришла к артистке в 2001 году, после выхода альбома Songs in A Minor. Тогда критики сравнили Алишу с такими корифеями ритм-н-блюза, как Стиви Уандер, Марвин Гей и Лорен Хилл. Алиша Киз становилась лауреатом “Грэмми“ 15 раз.
Super excited today to surprise you with the re-release of my first book Tears For Water!!! ✨✨✨ I’m so blessed there’s been such love for this book and reading it back is a mind trip!! I love it!!! It reconnects me so much to the journey I’ve been on. I.CAN’T.WAIT. for you to experience this special time in my life I was able to capture through these poems. I love y’all!! 💜💜💜 (check my Tears For Water highlight)
С 2010 года певица замужем за рэпером Swizz Beatz. У супругов есть два сына — 8-летний Иджипт Дауд Дин и 4-летний Дженесис Али Дин.
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